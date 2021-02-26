Автопредприятия оштрафовали на миллион Во Владивостоке выявили восемь нарушений в работе городских автобусов. Таковы итоги рейда, который в минувшую субботу, 20 февраля, провели сотрудники администрации города, ГИБДД и автодорожного надзора. Нарушения зафиксированы на остановках «Семеновская», «Железнодорожный вокзал» и «Маяк».

Как пояснили в управлении транспорта администрации города, два протокола о нарушениях составили сотрудники ГИБДД. Причина – несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это нарушение части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Оба протокола выписаны руководству ООО «ВладАвто».

Еще два автотранспортных предприятия – ООО «Раннер» и ООО «ВладАвто» – оштрафованы за нарушения подпункта 15 пункта 5.4 муниципального контракта. Во время рейда выяснилось, что автобусы этих компаний не оборудованы системой видеонаблюдения.

«Эти нарушения считаются одними из самых серьезных, – пояснили в управлении транспорта. – А значит, и суммы штрафов за них самые внушительные. Так, с компании «Раннер» будет взыскано 574668,68 рубля, с компании «ВладАвто» – 522856,95 рубля. Также за нарушение подпункта 18 пункта 5.4 муниципального контракта (внешний вид водителя) предприятие «Раннер» будет оштрафовано на 10 тысяч рублей».

Кроме того, три нарушения во время рейда зафиксировали специалисты территориального отдела государственного автодорожного надзора по Приморскому краю (УГАДН). Все три уведомления о наложении штрафов выписано компании «ВладАвто» – за нарушения ст. 6.25 ч. 1 КоАП РФ (экипировка транспортного средства), ст. 11.31 ч. 2 КоАП РФ (отсутствие информация в салоне), ст. 11.33 ч. 4 КоАП РФ (отсутствие карты маршрута).

Напомним, что сегодня во Владивостоке действуют 88 автобусных маршрутов. На них работают транспортные средства десяти автопредприятий, из которых одно муниципальное (МПВ «ВПОПАТ № 1»), восемь – коммерческих, и на одном маршруте работают электробусы ОАО «Электрический транспорт». Все предприятия осуществляют свою деятельность на основе заключенных в прошлом году муниципальных контрактов. Согласно контрактам компании помимо выручки ежемесячно получают дотации из городского бюджета. В случае нарушений администрация имеет право высчитывать суммы штрафов из этих выплат.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой/ www.vlc.ru