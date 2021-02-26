Создал живописный памятник природе Дальнего Востока Сегодня, 26 февраля, в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) открывается ретроспективная выставка Александра Васильевича Ткаченко (0+), сообщили в пресс-службе организации.

Александр Ткаченко – заслуженный художник РФ, почетный академик Российской академии художеств, академик Российской академии художеств, академик Китайско-Российской академии изобразительного искусства, лауреат Золотой медали им В.И. Сурикова Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» – в этом году отмечает 90-летний юбилей.

В экспозиции представлено более 50 полотен: 12 из собрания Приморской государственной картинной галереи, остальные – из мастерской автора. Александр Васильевич Ткаченко – старейший член Уссурийского отделения ВТОО «Союз художников России», один из основоположников «уссурийской живописной школы», живописец, пейзажист, автор натюрмортов. Обладая талантом колориста и незаурядным даром композиции, он в течение 60 лет создавал своеобразный живописный памятник уникальной природе Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края, Камчатка, Курильские и Командорские острова) и средней полосы России (Подмосковье).

Художник изображает красоту российской природы, порой буквально перенося зрителя в выбранное место, давая возможность прочувствовать атмосферу мгновения. В больших и малых полотнах он стремился передать приподнятость своего мироощущения, чувство бодрости и полноты жизни, открыть людям мир своих чувств и множество настроений – от эпических, монументально-величественных до мягких, камерных, лирических.

Цель Ткаченко – не списать что-то с натуры, а, изучив ее, выразить свое отношение к ней, создать живой жизнеутверждающий художественный образ. На выставке поражаешься разнообразию тем и стилистических приемов, которые использует мастер. Становится ясно, насколько разным может быть восприятие природы и какие различные задачи позволяет решать пейзажный жанр.

Экспериментируя с художественной формой, Александр Ткаченко никогда не отказывается от правды жизни. Академическими можно считать те пейзажи, где острая наблюдательность, присущая его ранним натурным этюдам, органично слилась с ощущением коренной связи с природой родной страны.

Выставка продлится до 4 апреля.

Информационный партнер выставки – ООО «ИД Бизнес Кейс», газета «Владивосток».

Вход в галерею только при наличии медицинской маски.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской государственной картинной галереей