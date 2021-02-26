Качели вне закона Общественная палата РФ совместно с НП «ЖКХ-Контроль» запустили горячую линию, куда можно сообщать о плохом состоянии площадок.

Дозвонившиеся граждане жалуются на то, что площадки устарели, некоторые стоят еще с советских времен, пишет «РГ». Целый ряд жалоб поступает на качели на жестких подвесах, которые были запрещены еще в 2013 году. Часто вместо песка или резинового покрытия дети бегают по бетону. Многие отмечают отсутствие освещения, то, что площадки расположены слишком близко к мусорным контейнерам, парковкам, а некоторые стоят прямо на коммуникациях, что может привести к трагедиям, если, например, будет прорыв теплотрассы.

Разумеется, родителей беспокоит не только работа механизмов и конструкций на площадках, но и их использование не по назначению: распитие спиртных напитков, курение, выгул домашних животных и т.п.

После проверки жалоб активистами «ЖКХ-Контроль» будут направлены запросы в местные органы власти и управляющие компании. Если меры не будут приняты, опасные площадки отметят на общедоступной электронной карте, которая будет запущена в марте. На номер горячей линии 8 (800) 737-77-66 можно бесплатно позвонить с жалобой из любого региона России. Сообщения также можно оставить на сайте Общественной палаты.

Взяться за проект, по словам экспертов, заставила удручающая цифра: ежегодно на детских площадках происходит 40 тысяч несчастных случаев, некоторые заканчиваются гибелью детей.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА