Кто ответит за сосульки? Сугробы, накопившиеся на козырьке балкона, или свисающие с него сосульки могут обрушиться на припаркованные у дома автомобили или идущих по тротуару прохожих. Будет ли виноват в этом владелец «нехорошей» квартиры или же управляющая компания?

– Управляющая домом организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив отвечают за содержание общедомового имущества. К нему, в частности, относятся общие балконы (например, те, куда можно выйти через подъезд), козырьки подъездов, крыши домов, – цитирует «Российская газета» эксперта по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмилу Анисимову. – Наледь и сосульки, нависающий снег с них должны убираться по мере необходимости.

Балконы квартир к общедомовому имуществу не относятся. Ответственность за их содержание и чистоту лежит прежде всего на самих собственниках. В то же время именно управляющая компания должна обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, их имущества, в том числе предупредительными мерами.

А собственник квартиры должен проявить свою ответственность – вовремя известить управляющую компанию о том, что на внешней части его балкона или на козырьке балкона необходимо убрать снег, сосульки и наледь.

Перед очисткой крыш и балконов от снега, наледи и сосулек полагается огородить прилегающую территорию и тротуары, по возможности выставить дежурных. Своими силами заниматься очисткой балкона от ледовых и снежных наростов жителям не следует, считает эксперт. Не исключено, что это приведет к травмам самого хозяина или прохожих внизу, обрушит какие-то конструкции балкона.

Владельцу придется не только возмещать материальный ущерб соседям или прохожим, ему грозит и уголовная ответственность, если кто-то пострадает.

Однако управляющая компания может отказаться счищать снег с балкона, если, например, козырек над ним был установлен жителями своими силами. В этом случае собственнику придется привлечь сторонних специалистов для очистки наледи, а также узаконить конструкцию.

Аналогично нужно действовать и в случае, если снег и сосульки свисают с внешнего блока кондиционера – он тоже является личной собственностью владельца.

Если снег и лед, упавшие с балкона или кондиционера, причинили ущерб кому-либо, то отвечать в суде будет собственник помещения. Однако если в управляющую компанию было до этого направлено заявление на очистку, то ответственность будет солидарная. Поэтому в УК лучше обращаться письменно, написав заявление в двух экземплярах и оставив одно из них себе с пометкой о принятии.

В случае если припаркованные у дома автомобили пострадают от упавшей наледи, то отвечать за ущерб придется собственнику балкона. Даже если будет составлен акт о неправильной парковке, это не имеет отношения к ситуации.

За нарушение правил содержания жилых домов предусмотрены штрафы для должностных лиц (в 4-5 тысяч рублей) и организаций (40-50 тысяч). Для жителей штрафов нет. Но взысканные с них через суд суммы ущерба при ЧП могут быть куда больше, подытожила Анисимова.

Лика Ткаченко

Фото Алексея ВОРОНИНА