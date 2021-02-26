«Королевству фейерверков» посвятят викторину и фотовыставку 28 февраля Владивосток и Ниигата отметят 30-летний юбилей побратимских отношений. Декларация об их установлении была подписана 28 февраля 1991 года. Этому событию во Владивостоке будет посвящено несколько мероприятий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, среди школьников в онлайн-формате пройдут викторины на знания о городе-побратиме. Нужно отметить, что в настоящее время успешно развивается проект обмена электронными письмами японских школьников с российской молодежью. В декабре прошлого года прошла первая онлайн-встреча учеников школы «Учино» города Ниигаты и школы № 51 Владивостока, участвующих в данном проекте. Мероприятие дало уникальную возможность получить полезный опыт общения и возможность улучшить уровень владения иностранным языком.

Также запланировано проведение тематической фотовыставки, посвященной Ниигате.

Префектура Ниигата, столицей которой является одноименный город, – ближайшая к нам префектура Страны восходящего солнца. Владивосток и Ниигату отделяют всего 837 километров. Это благодатный район с длинной изогнутой линией морского побережья, горными хребтами, плодородными низменностями и многочисленными реками.

Достопримечательности Ниигаты притягивают к себе множество туристов из разных стран мира, в том числе России.

Зимой Ниигата – это рай зимних видов спорта. Здесь множество известных горнолыжных курортов, горячих источников, проходят праздники снега, например, крупнейший фестиваль снега «Юки-мацури Тоокамати».

Весной в многочисленных парках Ниигаты расцветает сакура, а летом туристов привлекают более чем 100 красивых чистых пляжей. К тому же Ниигата летом – «Королевство фейерверков», где почти каждую неделю проводятся конкурсы фейерверков, в том числе самый крупный в мире – «Енсякудама», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

В Ниигате живет более 2,3 миллиона человек, активно развиваются сельское хозяйство и промышленность.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru