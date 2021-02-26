Сайра ушла далеко Низкие объемы добычи сайры увеличили ее цену на рынке Приморского края.

По словам руководителя Агентства по рыболовству Приморья Валерия Корко, основная причина снижения добычи – природная цикличность, сардина иваси вытеснила сайру из исключительной экономической зоны России.

«Для возобновления промысла и увеличения добычи необходима модернизация флота – строительство плавбаз и среднетоннажных добывающих судов, обновление орудий лова и организация экспедиционного промысла в открытых водах Тихого океана», – приводит слова Валерия Корко пресс-служба края.

Руководитель агентства добавил, что за последние два года вылов сайры приморскими предприятиями упал практически до нуля, поэтому для производства консервов сейчас в основном используется импортное сырье.

«Это, безусловно, сказывается на конечной цене для потребителя», – сказал он.

Отметим, что сейчас рыбаки Приморья практически не добывают сайру, переключившись на сардину иваси и скумбрию. В 2020 году вылов сайры составил 19 тонн, в былые годы он превышал 60 тысяч тонн.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru