Виновнику экологической аварии грозит арест на четыре месяца Во Владивостоке сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела по факту загрязнения морской среды.

Разлив нефти в акватории Амурского залива произошел еще весной прошлого года, сообщили в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

В результате разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен и задержан 34-летний сотрудник предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами.

Во время перекачки мазута из вагонов нефтебазы на борт морского судна обвиняемый открыл приемные клапаны и покинул станцию, в результате чего произошли переполнение и разлив нефтепродуктов. Свыше 200 литров топлива попали в бухту Золотой Рог.

Почти год шло разбирательство. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев.

Отдел новостей «В»