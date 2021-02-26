Виновнику экологической аварии грозит арест на четыре месяца
Во Владивостоке сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела по факту загрязнения морской среды.
Разлив нефти в акватории Амурского залива произошел еще весной прошлого года, сообщили в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
В результате разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен и задержан 34-летний сотрудник предприятия, занимающегося снабжением морских судов нефтепродуктами.
Во время перекачки мазута из вагонов нефтебазы на борт морского судна обвиняемый открыл приемные клапаны и покинул станцию, в результате чего произошли переполнение и разлив нефтепродуктов. Свыше 200 литров топлива попали в бухту Золотой Рог.
Почти год шло разбирательство. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев.
Отдел новостей «В»