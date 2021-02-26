В одиночку по маршруту Геннадия Невельского Через несколько дней из Владивостока к берегам Охотского моря стартует необычная экспедиция под названием «По следам адмирала Невельского. Залив Счастья». Ее единственным участником станет профессиональный путешественник и краевед, член Общества изучения Амурского края Максим Харченко.

Целью экспедиции является привлечение широкого внимания мировой общественности к личности выдающегося русского морского офицера Геннадия Невельского и к его заслугам в присоединении в XIX веке огромной территории Дальнего Востока к России.

Именно Геннадий Иванович в чине капитан-лейтенанта на транспорте «Байкал» открыл устье Амура и Татарский пролив, который отделяет Сахалин от материка. Тем более что недавно исполнилось 170 лет с момента основания Николаевского поста, ставшего на десятилетие опорной точкой империи на Амуре и Тихом океане, пока не появился Владивосток.

Сам факт появления Николаевска-на-Амуре был полон драматизма. Российское правительство страшилось военного столкновения с Великобританией из-за любого повода. Поэтому создание поста в устье Амура посчитали самоуправством и Невельского разжаловали в матросы. В дело вмешался император Николай I. Он произнес знаменитую фразу: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Моряка-патриота наградил орденом и позднее присвоил звание контр-адмирала. Все эти открытия дали возможность генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому приступить к освоению и закреплению за Россией огромной территории Приамурья и Приморья. Всю оставшуюся жизнь адмирал Невельской посвятил описанию исследований Амурского края, итогом которой стала книга «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849-55 г.».

Максим Харченков в прошлом году совершил SUP-экспедицию по маршруту: мыс Олимпиады (Приморье) – мыс Лазарева (Хабаровский край) – мыс Погиби (Сахалин). Нынешнее путешествие по льду Охотского моря станет продолжением того похода. Только на сей раз вместо доски с веслом будет использоваться так называемый snowkite – ультрасовременный вид зимнего спорта – специальный воздушный змей, который буксирует спортсмена на лыжах. Максим Вячеславович собирается по льду Амурского лимана достичь легендарного залива Счастья в Охотском море. Финальным местом станет военный пост Петровское зимовье, который несколько лет в середине позапрошлого века являлся штабом для амурских экспедиций.

Предстоящая SUP-экспедиция будет корректироваться в зависимости от активности волчьих стай, которые в поисках добычи приходят к заливу Счастья из Тугуро-Чумиканского района. В качестве оружия самообороны у спортсмена будет охотничий нож.

Экспедиция проходит под флагом Общества изучения Амурского края. Пожелаем успеха отважному путешественнику.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Приморского отделения РГО – ОИАК

Фото Люсине ИГНАТОВОЙ, предоставлено «В» пресс-службой ПКО РГО – ОИАК