Энергетики готовят сети к следующей зиме С наступлением теплого сезона на острове Русском начнутся масштабные работы по реконструкции системы электроснабжения. Об этом стало известно в ходе встречи жителей острова с представителями АО «Оборонэнерго», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, что поселки, расположенные на острове Русском, дольше всех оставались без стабильного электроснабжения после ноябрьского ледяного дождя. Полностью запитать все населенные пункты острова удалось только через две недели после удара стихии. В середине января некоторые поселки из-за снежного циклона с сильным ветром вновь оказались обесточенными на сутки. Стало понятно, что после неотложных восстановительных работ необходимо сосредоточиться на обеспечении надежного энергоснабжения территории в будущем.

О своих планах в этом направлении жителям острова Русского и представителям административно-территориального управления Фрунзенского района, к которому относится остров, на днях рассказали представители филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» (к слову, недавно в филиале сменилось руководство). По словам энергетиков, с 20 ноября прошлого года на Русском восстановили 287 опор, отремонтировали 76 километров линий электропередачи и 52 трансформаторные подстанции, произвели чистку просеки площадью 246 гектаров. Сейчас продолжаются работы по восстановлению двух ЛЭП 6 кВ и линий 0,4 кВ.

До конца 2021 года планируется восстановить еще шесть воздушных линий электропередачи 6 кВ общей протяженностью 22 километра, установить четыре современные трансформаторные подстанции и для оперативного определения места повреждения восстановить работу телемеханики. Эти меры минимизируют возможность нарушений в работе электрооборудования, в том числе из-за погодных условий.

Основной объем работ планируется выполнить в теплое время года. Однако для проведения реконструкции сетей потребуется снова на время отключать потребителей – графики отключений специалисты «Оборонэнерго» пообещали согласовать до конца отопительного сезона. Ход работ планируется обсуждать с жителями Русского и представителями АТУ ежеквартально.

Добавим, что в начале 2021 года работы по повышению надежности электроснабжения начались и в Первомайском районе Владивостока, также пострадавшем от ледяного дождя. Здесь специалисты филиала Приморские электрические сети АО «ДРСК» прокладывают высоковольтную кабельную линию электропередачи протяженностью около 3,5 километра. Она идет со стороны площади Луговой вдоль улицы Калинина – по сложному участку с большим количеством подземных коммуникаций, железной и автомобильной дорогами. Сейчас выполнена примерно треть от общего объема работ, полностью завершить их обещают в апреле.

Строящаяся ЛЭП станет дублирующей для линии, проходящей через Морское кладбище, где падение обледеневших опор в ноябре привело к отключению десятков тысяч абонентов города. Таким образом, линии, снабжающие густонаселенные микрорайоны Чуркина, будут закольцованы, что позволит избежать блэкаута даже в случае аварии на каком-либо из участков. Строительство резервной кабельной линии 35 кВ во Владивостоке ведется в рамках программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края, общий объем финансирования которой составит 12 миллиардов рублей.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА