«Патроклы» ждут детей В новом микрорайоне краевой столицы войдут в строй сразу два детсада

Глава Владивостока Олег Гуменюк проинспектировал стройки трех детских садов. Все три объекта планируется ввести в строй в этом году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым объектом рабочего объезда стал детский сад «Патрокл-2», который уже готовится к сдаче. Степень его готовности составляет 99 процентов. Сегодня здесь собирают и вывозят мусор, отмывают все поверхности и благоустраивают территорию. В группах установлены современная мебель и сантехническое оборудование, завезены игрушки и спортивные тренажеры. С соблюдением всех норм безопасности оформлены лестничные марши и площадки для прогулок на свежем воздухе.

«Документы детского сада находятся на проверке, готовим объект к вводу в эксплуатацию», – пояснил глава города.

Многолюдно сегодня и еще на одной стройке в микрорайоне Патрокл. Здесь по аналогичному проекту возводят современный детский сад, который рассчитан на 240 малышей. В эти дни на объекте идет обустройство фасада.

«Утепление фасада выполнено на 80 процентов, в ближайшие дни ждем керамогранит и приступим к облицовке объекта, – отчитался руководитель строительной компании Владимир Капустин. – Установили окна. До 15 марта ожидаем поставку стемалита (эмалированное стекло. – Прим. ред.) и начнем полное закрытие контура».

Оба объекта в микрорайоне Патрокл планируется сдать в этом году. Как и детский сад на улице Крыгина, открытия которого тоже с нетерпением ждут местные жители.

«По условиям контракта все работы на объекте должны быть завершены до сентября, – сообщил представитель подрядной организации. – Сейчас утепляем контур, формируем системы отопления и вентиляции, в марте приступим к утеплению внутри и обустройству электрики».

Напомним, что за последние два года во Владивостоке ввели в строй четыре детских сада. Три из них были переданы муниципалитету различными организациями и отремонтированы, еще один построен на улице Маковского. Также в 2020 году после капитальных ремонтных работ была открыта школа № 55, которая вошла в состав школы № 82. Кроме того, в городе планируется строительство большой современной школы в микрорайоне Патрокл и идет проектирование детского сада в районе бухты Аякс.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой / www.vlc.ru