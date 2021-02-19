Мошенники активизировались в онлайн-пространстве На Дальнем Востоке в 2020 году выявили пять финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов страны, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Во Владивостоке одна из пирамид маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан. Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18 % прибыли.

«Также проводилась работа в отношении лжетрейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов рублей», – рассказал главный эксперт отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Вместе с тем на фоне пандемии мошенники активизировались в онлайн-пространстве, вырос интерес людей к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в интернет-проектах, размещали в Сети броскую рекламу, в том числе якобы с реальными историями успешных вложений в компанию, нередко привлекали блогеров, чтобы заручиться еще большим доверием.

Черные кредиторы тоже быстро освоились в киберпространстве, однако выдача нелегальных ссуд все же чаще происходила из рук в руки – так сложней отследить движение средств.

За прошлый год в Приморье выявили 23 черных кредитора, в Хабаровском крае и Якутии – по 14, в Приамурье – 9, на Сахалине – 6, в Магаданской области – 2. По одному нелегалу также было выявлено в Еврейской автономной области и на Камчатке.

Отдел экономики «В»

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