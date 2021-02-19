За варягов дадут от 300 до 1 миллиона рублей Начался отбор предприятий и организаций Приморья для включения в программу повышения мобильности трудовых ресурсов в 2022 году, сообщили в пресс-службе региона.

Участники программы смогут получить финансовую поддержку за привлечение в свои коллективы работников из других субъектов России.

По информации краевого министерства труда и социальной политики, в нынешнем периоде размер субсидий на одного работника по программе повышения мобильности трудовых ресурсов составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Это зависит от категории работника, предоставляемых ему мер поддержки», – уточняют в ведомстве.

Так, финансовая поддержка оказывается на переезд работника с семьей и провоз имущества, профобучение, единовременные пособия, проезд к месту отдыха, возмещение расходов на обустройство на новом месте жительства для самого работника и членов семьи, а также оплачиваемый отпуск на момент обустройства, приобретение земельного участка в Приморье и строительство дома на нем.

Основные требования к участникам программы прежние. Это отсутствие у работодателя просроченной задолженности по налогам, сборам и иным бюджетным платежам, а также своевременная и в полном объеме выплачиваемая заработная плата на производстве. Кроме того, в отношении работодателя не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

Программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» действует в российских регионах шестой год. Она помогает привлечь специалистов в регионы, испытывающие трудности с высококвалифицированными кадрами, из субъектов России, не относящихся к трудонедостаточным.

«Участие в программе помогает привлечь в коллектив настоящих профессионалов для высокотехнологичных производств. И дает возможность получить финансовую поддержку из федерального и краевого бюджетов», – напоминает министр Светлана Красицкая.

Заявки на участие в программе принимаются до 15 марта 2021 года по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, каб. 201.

Отдел экономики «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru