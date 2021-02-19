Рыбаки и рекламщики возглавили список высокооплачиваемых специалистов К концу декабря 2020 года во Владивостоке на бирже труда состояли на учете 3,5 тыс. граждан, из них 3,2 тыс. имели статус безработного, что в 5,3 раза больше, чем на 1 января 2020 года. В то же время организациями города было заявлено о наличии 26 тыс. вакансий, сообщили в Приморскстате.

В крупных и средних организациях города занято 166,2 тыс. человек, средняя заработная плата одного работающего во Владивостоке за январь – ноябрь 2020 года составила 65,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года реальная заработная плата увеличилась на 2,9 %.

Самую высокую в городе зарплату получали специалисты, занятые в рыболовстве (145 тыс. рублей), рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (142 тыс. рублей), во вспомогательной деятельности, связанной с морским транспортом (129 тыс. рублей), в производстве легковых автомобилей (94 тыс. рублей).

Низкая заработная плата отмечена в таких сферах, как розничная торговля обувью и изделиями из кожи (23 тыс. рублей), переработка и консервирование рыбы (30 тыс. рублей).

За год задолженность по зарплате снизилась в 10 раз и составила на 1 января 2021 года 3 млн рублей, в расчете на одного – 93,8 тыс. рублей. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Отдел экономики «В»