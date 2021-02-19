Оборонка Приморья предлагает рабочие места специалистам «Радиоприбора» Ярмарка вакансий для работников владивостокского филиала ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова» (на базе завода «Радиоприбор») прошла во Владивостоке. Свои вакансии представили 12 приморских предприятий, главным образом входящих в оборонно-промышленный комплекс края.

Напомним, что в 2014 году ОАО «Радиоприбор» попало в сложную финансовую ситуацию, итогом которой стало банкротство предприятия. Для выполнения гособоронзаказа производственные мощности были переданы в аренду ОАО «ДМЗ», а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения оборонного заказа, истекают в этом году.

В связи с ожидаемым окончанием работ по гособоронзаказу трудовому коллективу «Радиоприбора» руководство Дубненского завода предложило различные варианты прекращения трудовых отношений, в том числе досрочное расторжение договоров по согласию сторон с выплатой единовременной компенсации в размере пятикратной среднемесячной зарплаты, трудоустройство в режиме простоя до окончания срока действия контрактов с сохранением 2/3 заработной платы. Кроме того, желающие могут трудоустроиться на предприятии ОАО «ДМЗ» в городе Дубне с предоставлением ряда компенсаций, сообщили в пресс-службе региона.

По данным краевого министерства промышленности и торговли, ярмарку вакансий посетили более 200 работников предприятия. Они прошли предварительные собеседования с представителями потенциальных работодателей и оставили резюме для дальнейшего взаимодействия.

Напомним, что с 9 февраля на заводе действует совместная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники минпромторга и минтруда Приморья. Ее задача – оказать желающим содействие в трудоустройстве.

Спрос на специалистов соответствующего профиля на предприятиях региона есть, он весьма высок. Так, по словам представителя АО ВП «Электрорадиоавтоматика», на предприятии существует большая потребность в инженерах, технологах, конструкторах, электромонтажниках, сварщиках, иных специалистах.

«Если говорить об уровне заработных плат, то его можно обозначить как «от 50 тысяч рублей в месяц и выше». Для примера: электромонтажник третьего разряда будет получать на руки около 60 тысяч рублей в месяц без доплат за возможную переработку. Коллектив «Радиоприбора» для нас интересен прежде всего тем, что сферы деятельности наших предприятий пересекаются и здесь есть много нужных нам специалистов, которых мы можем трудоустроить у себя», – уточнила представитель.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин отметил, что в ходе ярмарки вакансий работодателями представлены не только рабочие места в области основного производства, но и вакансии вспомогательного персонала – бухгалтеры, экономисты, водители.

«Каждый сотрудник предприятия сможет найти работу, соответствующую его квалификации, опыту и ожиданиям по доходу. Кроме ярмарки вакансий на заводе ежедневно действует наша рабочая группа, которая помогает работникам «Радиоприбора» в вопросах дальнейшего трудоустройства», – заверил министр.

Отдел новостей «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/primorsky.ru