Интернет все помнит Специалисты Молодежного ресурсного центра рассказали школьникам, как уберечь себя от опасностей в Сети.

Молодое поколение еще в детстве знакомится с Всемирной паутиной. Но знают ли они, как обезопасить свои личные данные, куда обращаться в случае взлома или слива информации? Об опасностях, ожидающих на страницах Интернета, школьникам рассказали во время тренинга «Как не попасть в сети».

Профилактическая программа реализуется в школах Владивостока и в большей степени направлена на учеников старших классов. Однако проводятся тренинги и с пятиклассниками, только более простым языком и в игровой форме. Специалисты отмечают, что после тренинга большинство из участников открывает для себя что-то новое.

«Очень многое из того, что мы рассказываем детям, они уже знают, могут быть незнакомы только с какими-то терминами. Старшеклассники чаще всего не осознают подстерегающей их опасности. Им кажется, что они уже взрослые, давно пользуются Интернетом, хорошо ориентируются во Всемирной паутине и этого достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать в виртуальных просторах. Однако некоторых мелочей они могут не замечать. Наша задача – акцентировать на этом их внимание, привести примеры. Иногда в конце встречи ребята говорят, что они что-то делали и не думали, что это может нести такую опасность», – рассказывает автор профилактической программы главный специалист МРЦ Анастасия Деменок.

По мнению сотрудников МРЦ, в Интернете школьники могут столкнуться со следующими угрозами: мошенничеством, кибербуллингом и травлей в социальных сетях, нежелательной рассылкой, запрещенным или опасным для психики контентом. Чтобы защитить себя и свои личные данные от угроз в Сети, специалисты рекомендуют внимательно читать условия согласий, которые подписываете в Интернете, не доверять свою персональную информацию непроверенным источникам и постараться сократить количество времени, которое проводите в социальных сетях.

«Устраивайте себе своеобразный детокс от всех социальных сетей на неделю или хотя бы на день, – рекомендует Анастасия Деменок. – Для этого можно установить специальную программу, которая будет контролировать время вашего нахождения в Сети и подаст сигнал, когда стоит отдохнуть».

Самое главное – не бояться попросить помощи. Если школьник попал на удочку мошенников, получает угрозы или подвергается опасности, в первую очередь ему стоит обратиться к родителям.

– Главное – не забывайте, что Интернет все помнит. Даже если вы уверены, что удалили свои данные, это еще не значит, что их никто не найдет. Поэтому внимательно относитесь к тому, что вы пишете и размещаете в соцсетях, – утверждает специалист.

Марина ЗУБКО

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