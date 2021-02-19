Подать заявление на президентскую выплату 5 тысяч рублей на ребенка приморцы могут до 31 марта Почти 169 тысяч маленьких жителей Приморья получили в декабре выплату в размере 5 тысяч рублей. В соответствии с указом президента РФ единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

В беззаявительном порядке выплата доставлена всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, отметили в пресс-службе края.

Однако, если ранее родители не обращались за этими мерами соцподдержки (к примеру, если ребенок родился после 1 июля 2020 года), можно обратиться с заявлением на выплату сейчас.

«Это касается и тех детей, которые родились после 18 декабря 2020 года (дата выхода соответствующего указа президента РФ). Важно успеть подать заявление по 31 марта включительно», – подчеркивают в ПФР.

В заявлении необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подробнее о единовременной выплате на детей можно прочитать здесь. Телефон для справок 8-800-6000-335.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/www.primorsky.ru