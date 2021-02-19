Зачем в классе стол «Пирогов» и «говорящие» роботы Медицинский класс организовали в гимназии № 1 во Владивостоке по национальному проекту «Образование», сообщили в пресс-службе края.

В учреждение доставили оборудование, которое обычно используют для работы в больницах и поликлиниках. Такой подход призван сделать более полным и интересным изучение учащимися предметов естественно-научного цикла и способствовать их ранней профориентации.

В арсенале у педагогов и учеников, занимающихся в медицинском классе, – интерактивный анатомический стол «Пирогов», микроскопы, лаборатория, многочисленные макеты органов человека. Есть даже «говорящие» роботы, которые имитируют настоящих пациентов.

«Это оборудование для обучения ребят предметам естественно-научного цикла: биологии, химии, физике, экологии, окружающему миру. Испытываем настоящий восторг по поводу того, что можно придумать со всем этим для организации занятий в школе. Кроме того, производитель направил огромное количество разъясняющих материалов, описание лабораторных и практических работ, которые можно провести с помощью этого оборудования», – отметила учитель биологии Анжела Присяжнюк.

Примечательно, что многие ребята, которым довелось поработать с новым оборудованием, уже проявили интерес к получению медицинской профессии.

«Я планирую стать врачом скорой помощи, поэтому было особенно интересно поработать с представленными экспонатами. Здесь есть и тренажер для сердечно-легочной реанимации, и электронная энциклопедия, позволяющая рассматривать внутренние органы. Есть всевозможные датчики, которые позволяют изучать различные химические реакции, мерить пульс, артериальное давление, снимать кардиограмму», – рассказал 9-классник Андрей. Как уточнили в краевом министерстве образования, профильные предпрофессиональные классы сегодня создаются в пяти образовательных учреждениях Приморья – это средняя общеобразовательная школа № 10 Арсеньева, средняя общеобразовательная школа № 130 с углубленным изучением отдельных предметов Уссурийска, гимназия № 1 Владивостока, средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметанкина Находки и лицей № 41 Владивостока. Для оснащения учреждений необходимым оборудованием в бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей.

«Во многих регионах России, в том числе в Приморье, сегодня наблюдается острая нехватка кадров в сфере здравоохранения. Предпрофессиональные классы помогут ребятам подготовиться лучше и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж или университет. Кто-то поймет, что это не его, и уйдет в другую отрасль, а кто-то, вероятно, сможет найти таким образом свое призвание или утвердиться в уже принятом решении», – подчеркнула краевой министр образования Наталья Бондаренко.

Отдел новостей «В»

Фото Дианы ШАРАФУЛИСЛАМОВОЙ/ www.primorsky.ru