Премий будет больше, а подарков меньше: работодатели готовятся к 23 Февраля и 8 Марта Самые щедрые на премии к мужскому и женскому праздникам руководители IT-компаний, на подарки – производственных, строительных и логистических, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны, сообщили в пресс-службе организации.

Премий к 23 Февраля и 8 Марта будет чуть больше, чем в прошлом году (к 23 Февраля – 14 % сегодня и 10 % в прошлом году, к 8 Марта – 15 % и 12 % соответственно), подарков чуть меньше (к 23 Февраля – 41 % сейчас и 43 % в 2020-м, к 8 Марта – 45 % и 49 %). Подарки чаще всего готовятся для сотрудников, партнеров и клиентов компании.

Малый бизнес чаще раздает премии (18 % к 23 Февраля и 21 % к 8 Марта), а компании с численностью от 100 до 1000 человек чаще готовят подарки (46 % и 49 % к мужскому и женскому дням соответственно).

На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам. А в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками: к 23 Февраля презенты готовит каждая вторая из опрошенных транспортных компаний, 47 % промышленных и 45 % строительных организаций, к 8 Марта – 50 %, 51 % и 56 % соответственно.

Отдел новостей «В»

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