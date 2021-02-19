«Городским» депутатам придется понравиться сельчанам Избирательная комиссия Приморского края подготовила проект схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Законодательного собрания. Как и в прошлой версии, принятой в 2016 году, большинство округов будет сочетать в себе как городские, так и сельские территории.

В январе депутаты краевого парламента внесли поправки в Устав Приморского края, изменив принцип формирования Законодательного собрания. Как уже писал «В», теперь по одномандатным округам будут избираться 30 парламентариев, а не 20, как было раньше. Само собой разумеется, увеличение количества одномандатников потребовало нарезки новых избирательных округов.

Численность избирателей в Приморье на начало 2021 года составляла 1,44 млн человек. Получается, что в каждом из 30 одномандатных округов должны проживать примерно 48 тысяч избирателей, однако закон допускает отклоняться от этой нормы не более чем на 10 процентов. Таким образом, численность избирателей каждого округа в предложенной крайизбиркомом схеме составила от 43 до 53 тысяч человек.

Наибольшее количество округов образовано в столице Приморья. Целиком на территории Владивостока находятся семь округов, а еще три объединяют микрорайоны краевого центра с населенными пунктами Артемовского городского округа. Наконец, еще один округ будет состоять из центральных кварталов Владивостока и Хасанского района – примерно так же, как было в схеме 2016 года.

Уссурийск и Находка, в которых зарегистрировано более 100 тысяч избирателей, также будут разделены на несколько округов. И почти в каждом из них будут присутствовать не только городские, но и сельские жители – за счет включения в округ соседних районов. «Разделу» в новой схеме подвергнется и ЗАТО Фокино – часть его территории войдет в один округ с Партизанском, а другая часть – в один округ с Находкой. Аналогичным образом поделят и Лесозаводск.

Другим небольшим городам края повезло больше – их не будут делить. В частности, Спасск-Дальний и большинство сел Спасского района включат в округ № 19. Дальнереченск и Пожарский район целиком войдут в округ № 23. А округ № 24 объединит Дальнегорск и Тернейский район. Арсеньев целиком войдет в состав 30-го одномандатного округа – делить или объединять его с другими муниципалитетами не планируется.

Окончательное решение по схеме округов остается за депутатами Законодательного собрания. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в субботу, 20 февраля, профильным комитетом, а на следующей неделе его обсудят на очередной сессии краевого парламента.

Артем СТРОГИН