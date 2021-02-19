Светлана Морозова: Низкий поклон всем, кто стоит на страже защиты нашей Родины Совсем скоро наша страна, а также Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия будут отмечать День защитника Отечества – праздник с многолетней традицией, время чествования не только нынешних защитников Родины, но и будущих. С праздником приморцев поздравляет председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края, а также Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Светлана Морозова.

«Наша страна не раз переживала сложные времена. И всегда наши люди готовы были отдать собственные жизни за свою Родину, за мир и спокойствие. Среди них немало приморцев, которые поступками доказали, что они достойны называться героями. Это не только мужчины, но и женщины, связавшие свою судьбу с защитой Отечества. В этот праздник я бы хотела поздравить их – людей с большой буквы и пожелать мирного неба над головой. А также отдать дань уважения героям, которых уже нет рядом с нами», – говорит Светлана Сергеевна.

Она добавила, что 23 Февраля мы чествуем не только героев, стоящих на защите нашей Родины. В этот день мы поздравляем мужей, братьев, сыновей – сильную половину человечества, готовую всегда оберегать своих родных и близких. Защитников в самом широком смысле этого слова.

«Каждый в этот день скажет мужчинам теплые слова. От себя я хотела бы выразить благодарность сильной половине нашего города. Без вас, дорогие мужчины, нам было бы очень тяжело. Спасибо вам за вашу решительность, мудрость, за ваши достойные поступки, за то, что позволяете нам, женщинам, чувствовать себя в безопасности», – добавляет Светлана Сергеевна.

По ее словам, настоящие мужчины – это достойный пример для подрастающего поколения.

«Отдельные слова благодарности – сотрудникам правоохранительных органов, которые защищают безопасность наших граждан и, конечно же, детей. В январе по городам нашей страны прокатились несанкционированные митинги. Детей обманным путем втягивают в акции противостояния государственному режиму. Это недопустимо, и все зачинщики таких акций должны понести ответственность по всей строгости закона. За мир в нашей стране было отдано столько жизней… Мы должны это ценить и жить в согласии друг с другом, чтобы не допустить войн и конфликтов», – говорит Светлана Морозова.

Отметим, что Светлана Сергеевна всегда борется за мир и справедливость. Она уже более полувека занимается благотворительностью. Помогает старикам, многодетным, лицам без определенного места жительства, детям, преступившим закон и попавшим в места лишения свободы. Помогала и продолжает помогать семьям, оставшимся без отцов, которые погибли при исполнении служебного долга. Она – инициатор создания мемориала жертвам политических репрессий, строительства православных часовен на Морском и Лесном кладбищах и реализации еще сотен социально важных и так необходимых для владивостокцев проектов и мероприятий.

Фото с сайта www.vlc.ru