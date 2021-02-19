23 Февраля во Владивостоке отметят рыцарскими боями, выставкой техники и выступлением служебных собак Праздничные мероприятия развернутся в краевой столице по случаю Дня защитника Отечества. 20 февраля городской праздник пройдет в поселке Трудовое, а 23 Февраля – на центральной площади Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Праздничный концерт «Тебе пою, защитник!» начнется в 12.00 в субботу, 20 февраля, на концертной площадке в районе ул. Лермонтова, 81. В программе запланировано поздравление от лучших творческих коллективов и исполнителей города.

Основные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, развернутся во вторник, 23 Февраля. Начнутся они с памятных церемоний. В 12.00 гирлянды и цветы торжественно возложат к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», в 12.30 – к стеле «Владивосток – город воинской славы».

В 13.00 на центральной площади откроется несколько локальных площадок. Можно будет увидеть показательные выступления «Славянские забавы», «Рыцарские бои», «Казачьи отряды», а также выступления юных спортсменов, которые выполнят акробатические трюки на лошадях, и десантно-штурмового батальона.

На площадке «Четвероногий помощник» пройдут показательные выступления со служебными собаками – задержания нарушителей, танцы и элементы цирковой подготовки.

Гости праздника смогут посетить выставку-ярмарку аксессуаров и предметов быта эпохи Средневековья и увидеть исторические костюмы. Еще одна выставка будет посвящена боевой технике – будут представлены автомобили, стоящие на вооружении Российской армии. Также на одной из площадок можно будет познакомиться с техническими средствами, которые используют в обучении в детском технопарке «Кванториум».

Все желающие в возрасте от 12 лет смогут попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий – участникам предстоит переносить покрышки и мешки, ходить по бревну, забираться на стену. Гостей городского праздника ждет угощение солдатской кашей.

Завершится День защитника Отечества ярким фейерверком. 30 залпов салюта запустят с мыса Боброва в 21.00.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru