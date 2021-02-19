Землю в районе «Зари» хотят продать за полмиллиарда Федеральная корпорация «ДОМ.РФ», которая занимается реализацией земельных наделов под застройку, выставила на продажу 9 га земли во Владивостоке.

Участки находятся вблизи федеральной трассы, в районе между остановками общественного транспорта «Заря» и «Академгородок». В ближайшие годы вместо деревьев на этом участке могут вырасти многоэтажки.

Как следует из официальных документов на сайте компании, возглавляемой бывшим вице-премьером российского правительства Виталием Мутко, лот на «Заре» состоит из двух земельных участков, вид разрешенного использования которых в выписке из Росреестра указан как многоэтажная жилая застройка. Дата окончания приема заявок – 1 марта, начальная цена участка – 502 миллиона рублей. К слову, по соседству с продаваемой сейчас землей уже реализован один строительный проект – это два дома жилого комплекса «Академический». А с другой стороны к выставленному на торги участку примыкает зона коттеджной застройки.

Добавим, что ранее «ДОМ.РФ» уже пустил с молотка земельные участки в районе бухты Патрокл и в районе Академгородка, на которых возможны многоэтажная жилая застройка, а также возведение коммерческих объектов. Покупателями стали как приморские строительные компании, так и застройщики из других регионов России. А во втором и третьем кварталах 2021 года корпорация планирует продать группу участков в районе улиц Можайской и Басаргина, которые ранее уже выставлялись на торги, но не вызвали интереса у инвесторов.

Отдел политики «В»

Фото с сайта АО «ДОМ.РФ»