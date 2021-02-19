Ускоренная замена лифтов стартовала в Приморье В 2021-м и 2022 годах в многоквартирных домах края дополнительно заменят 500 лифтов, сообщили в пресс-службе края.

С начала года в регионе по программе капитального ремонта завершилась замена 45 лифтов в 21 доме Владивостока, Большого Камня, Фокино, Уссурийска и Находки.

Как пояснили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Приморья, в этом году началась реализация программы ускоренной замены лифтов. Значительное число высоток были построены в 70-х и 80-х годах прошлого века, лифтовое оборудование в них выработало свой ресурс. Поэтому по инициативе краевого правительства принято решение: в текущем и следующем годах дополнительно к уже включенным в программу капремонта лифтам добавить еще 500.

«Мы заранее проинформировали подрядные организации об этих планах, чтобы они смогли подготовить дополнительный персонал, связаться с заводами-изготовителями оборудования. Заблаговременно начали готовить проектно-сметную документацию на замену лифтов», – уточнили в фонде.

Специалисты отметили, что по программе капитального ремонта устанавливаются лифты последнего поколения. Все они относятся к классу энергоэффективных, отвечают требованиям безопасности.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, реализация данной программы позволит в течение нескольких лет практически закрыть проблему старых лифтов в регионе.

«Ранее набранные темпы замены лифтового оборудования хоть и были значительно увеличены, но все же не успевали за той потребностью, которая сложилась в крае. Поэтому и было принято решение увеличить объемы ремонтной программы», – обозначила зампред.

Отдел новостей «В»

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО/www.primorsky.ru