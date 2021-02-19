Что стихия надломила, спилят работники СГТ Работами по обрезке надломленных веток, их распилу и вывозу занимается муниципальная дорожная служба.

В эти дни работы идут в Покровском парке и в районе дома № 110 на Океанском проспекте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства рассказали, что сейчас вывозом порубочных остатков и спилом надломленных веток занимаются сотрудники отдела озеленения муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий». В ближайшее время к работам планируют привлечь также подрядные организации.

«В прошлом году подрядные организации оказали существенную помощь в уборке упавших веток и деревьев. Чтобы быстрее навести порядок в городе, будем дополнительно привлекать к этим работам коммерческие организации», – прокомментировали в управлении.

Отметим, что в ближайшее время в городе начнется мониторинг зеленых насаждений. Как уже писал «В», специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН проведут оценку состояния деревьев, которые пострадали в результате ледяного дождя в конце прошлого года. Они определят, какие насаждения необходимо убрать и какие растения займут их место.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»/www.vlc.ru