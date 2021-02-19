Зачем главные флотоводцы страны встречались в столице ДФО Во Владивостоке на этой неделе состоялся оперативный сбор руководящего состава Военно-морского флота России.

Совещание в главной базе Тихоокеанского флота прошло впервые в истории. В прошлом году все командование флота страны собиралось в Североморске – расположении штаба и основных надводных сил Северного флота. А до того на протяжении полувека ежегодные сборы проводились только в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

По мнению главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, постоянная «смена позиций» позволит руководящему составу расширить кругозор театра возможных военных действий, внимательно познакомиться с боевыми соединениями, несущими боевую вахту в ближней морской и дальней океанской зоне.

Участниками таких встреч являются адмиралы и старшие офицеры главного командования ВМФ, Генштаба, ТОФ, СФ, ЧФ, БФ и Каспийской флотилии, эскадр, дивизий, бригад и баз, академий, училищ и научных институтов. На них подводятся итоги прошедшего учебного года и рассматриваются перспективы развития флота на ближайшие годы. К примеру, был тщательно изучен опыт боевой подготовки ТОФ, который два последних года становился лучшим в структуре ВМФ. Как правило, подобные мероприятия носят закрытый характер, поскольку на них идет речь об оборонной доктрине страны и просчитываются варианты ответов на возможные нападения и провокации потенциальных противников.

Однако на сей раз одна из обсуждаемых тем носила открытый характер.

В Доме офицеров Тихоокеанского флота прошла военно-историческая конференция, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны: «Советский Военно-морской флот в начальный период войны 1941–1945 годов». На этом форуме рассматривалось положение дел в предвоенный период конкретно на каждом из флотов, а также действия штабов, кораблей и береговых частей после нападения фашистской Германии на Советский Союз. В фойе Дома офицеров была развернута тематическая фотовыставка на основе материалов, затрагивающих этот период истории флота.

Кроме того, участники встречи почтили память военных моряков Дальнего Востока, павших за Родину, и возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота».

После Владивостока традиционный оперативный сбор продолжил свою работу на Камчатке в местах расположения дивизий атомного подводного флота, бригады морской пехоты, полков ВВС и ПВО, ракетной береговой обороны ТОФ.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ