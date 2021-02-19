Паромы и причалы в столице Приморья требуют срочной модернизации На обеспечение надежного сообщения с островами Попова и Рейнеке уйдет не менее 400 миллионов рублей

Предполагаемые затраты на реконструкцию пирса в поселке Старк и на приобретение судна на воздушной подушке составят порядка 400 млн руб. В обоих случаях решение вопросов транспортного сообщения будет зависеть от краевого правительства.

«Ворота» заждались ремонта

В отличие от острова Русского, который связан с материком вантовым мостом, жители островов Попова и Рейнеке (а это около тысячи человек) могут добраться в центр Владивостока только по морю. Ну или вертолетом, но это уже экстренный случай. В теплое время года острова популярны у туристов, однако в периоды пикового спроса билеты на паром или катер приходится покупать заранее, отстояв длинную очередь.

Транспортная проблема островитян имеет два аспекта. Первый – это состояние пирса в поселке Старк, который является «воротами в мир» для жителей острова Попова. Второй – это сложности с перевозкой пассажиров и автотранспорта в зимний период, обусловленные как состоянием пирса, так и состоянием судов. В последние годы регулярные перевозки пассажиров на Попова и Рейнеке осуществляют паром «Босфор Восточный», катамаран «Москва» и судно на воздушной подушке «Влад-Регул». С закрытием навигации катамаран остается на берегу.

В зимний период островные направления обслуживают паром «Босфор Восточный» и «Влад-Регул». Но у каждого из них есть существенные недостатки. Паром, несмотря на ледовый класс, довольно возрастной – 1974 года постройки, кроме того, из-за своей осадки он вынужден обходить остров Русский с восточной стороны вместо более короткого пути через пролив Старка. Судно на воздушной подушке вмещает лишь несколько пассажиров и из-за своего небольшого размера не может эксплуатироваться даже при небольшом волнении на море. Кстати, именно по этой причине приглашенные островитяне 16 февраля не смогли добраться на заседание комитета Думы Владивостока, где обсуждались вопросы транспортного сообщения с Попова и Рейнеке, – рейс «Влад-Регула» отменили из-за сильного ветра…

При этом «Босфор Восточный» личный транспорт на борт не берет, поскольку пирс на острове Попова был признан аварийным и непригодным к эксплуатации еще в 2015 году.

В 2019-м администрация Владивостока заключила контракт на разработку проектной документации реконструкции пирса в поселке Старк на берегу одноименного пролива, разделяющего острова Попова и Русский. По словам первого заместителя главы Владивостока Натальи Соколовой, сейчас проектная документация по реконструкции пирса проходит госэкспертизу.

– Пирс – гидротехническое сооружение, к которому применяется множество норм и правил особого характера. Проектно-сметная документация должна в обязательном порядке пройти экспертизу в Москве. Возможно, процедура затянется – так иногда бывает. Далее будем планировать уже непосредственно реконструкцию исходя из утвержденной проектной документации, – отметила Наталья Соколова.

Как уточнил руководитель управления транспорта мэрии Владивостока Александр Иванов, стоимость работ по модернизации причала оценивается в 280-300 миллионов рублей. Поэтому городская администрация будет выходить в краевое правительство с просьбой включить остров Попова в региональную программу по реконструкции пирсов. А вот решить вопрос с пополнением «флотилии» для пассажирских перевозок между Владивостоком и островными территориями можно быстрее и дешевле. По словам Александра Иванова, после ледяного дождя, вызвавшего перебои в транспортном сообщении с островами, по поручению губернатора Олега Кожемяко специалисты исследовали рынок пассажирских судов, которые могли бы работать на островной линии.

Паром, баржа или воздушная подушка?

В качестве приоритетного варианта сейчас рассматривается покупка готового судна на воздушной подушке (СВП) вместимостью 50 человек с завода в Хабаровске. Его стоимость составляет около 100 миллионов рублей, и для решения вопроса необходимо содействие регионального правительства – тогда СВП можно будет доставить в течение месяца, считает начальник управления транспорта. Добавим, что в 2019 году администрация Владивостока уже заключала контракт на поставку двух судов на воздушной подушке с компанией из Санкт-Петербурга. Однако подрядчик не выполнил своих обязательств и соглашение было расторгнуто.

Добавим, что после ледяного дождя губернатор Приморья Олег Кожемяко также поручил проработать вопрос строительства новых паромов ледового класса для сообщения с островными территориями. Но это, по словам Александра Иванова, потребует гораздо более серьезных затрат как по финансам, так и по времени: не меньше года уйдет на проектирование, и еще год-два – на строительство судна.

Альтернативой может стать покупка баржи для перевозки до 20 единиц транспорта и до 50 пассажиров – подобные транспортные средства есть на российском рынке. Сейчас перевозку легковых автомобилей с Попова на Русский через пролив Старка осуществляют коммерческие баржи. Но только в теплое время года и по коммерческим расценкам – более тысячи рублей в одну сторону. После чего автомобилистам еще нужно преодолеть более 10 километров грунтовки от бухты Боярин острова Русского до места, где начинается асфальтированная дорога. Зимой ситуация осложняется: «Босфор Восточный» частный транспорт на борт не берет, и добираться в город приходится на свой страх и риск – через пролив Старка, но уже по льду. Этой зимой здесь ушла под воду машина с продуктами. К счастью, находившиеся внутри люди успели спастись.

– За последние три года жизнь островитян стала качественнее. Появился детский сад, которого на Попова не было более 20 лет. Идет реконструкция больницы, начинают работать врачи. Обновлен общественный транспорт, – говорит депутат Думы Владивостока Людмила Таран, в чей избирательный округ входит остров Попова. – Но проблема надежного сообщения островов с городом по-прежнему требует своего решения.

Александр САЛКОВ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, из архива «В»