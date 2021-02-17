Срок годности не ограничен Известное стихотворение Роберта Рождественского твердит нам: «Все начинается с любви». Соглашаться с этим или нет – дело каждого, но вряд ли кто-то будет отрицать, что хоть раз в своей жизни, но влюблялся.

Но влюбляться можно сколько угодно. А вот есть ли она – настоящая любовь? И какой у нее срок годности? Не теряет ли она своей всеобъемлющей силы с прожитыми годами? Или мы считаем, что ее нет, а потом как у героини любимого всеми фильма «Любовь и голуби»: «Кака тут любовь? Когда вон воздуху мне не хватат. Надышаться не могу... А в груди прям жгет, прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнула!»

В День всех влюбленных читатели газеты «Владивосток» поделились своими романтическими историями, пожеланиями и секретами сохранения отношений.

Первая влюбленность как первый снег: растает, но запомнится

Владимир, 35 лет:

– Первая моя любовь была еще в начальной школе. Это была девочка из параллельного класса с русыми косичками. Я провожал ее до дома, старался встретиться с ней на переменках. Ну и дразнил, конечно, как и полагается всем мальчишкам. Сейчас, правда, я уже имени ее не помню, детские чувства быстро прошли, зато воспоминания на всю жизнь остались.

Конечно, в юности еще не раз влюблялся, была страсть, отношения и разрывы. Но вот уже десять лет у меня семья. Жену я люблю по-настоящему. Мне кажется, что любовь – это когда тебе комфортно с человеком. Когда ты можешь доверить ему свои переживания, расслабиться и быть собой. Может быть, со временем страсть и меркнет, любовь перетекает в привычку, но это и неплохо. Главное, чтобы рядом со своей половинкой вы чувствовали себя на своем месте.

И в горе, и в радости

Мария, 31 год:

– Я замужем уже четыре года. Прошлым летом у нас родился ребенок, и сейчас я действительно счастлива. Думаю, это и есть любовь, потому что за своего мужа я готова отдать что угодно. Мы беспокоимся друг за друга, радуемся успехам и переживаем по поводу неудач. И сохранить отношения на всю жизнь точно можно. Любовь с течением времени видоизменяется, становится немного другой, но остается такой же сильной.

До встречи с мужем я в 18 лет познакомилась с парнем, который мне очень понравился. Мы ходили вместе в поход, и там я в него влюбилась. Первое время мы общались как друзья, гуляли вместе, а потом неожиданно друг для друга поцеловались. Это было очень романтично и внезапно. Я и сейчас знаю, где он, знакома с его женой и очень рада, что у него все хорошо сложилось в жизни.

Все как в фильме

Александра, 24 года:

– Летом после первого курса университета я пошла работать проводником пассажирского вагона. Все три летних месяца провела в поездках. Получилось, что мы с моим молодым человеком оказались в разных концах страны. Удавалось лишь иногда на полчаса пересечься в его родном городе, где была длинная стоянка поезда. Когда я впервые отправилась в рейс на Москву, связь поддерживать было очень сложно… Короче, мы поссорились. Когда наш поезд прибыл в столицу, я не стала выходить на перрон, настроение было, мягко говоря, не очень. Тут раздается телефонный звонок от парня: «Я не понял, а почему ты не вышла?» Выхожу из вагона, а он стоит с букетом цветов и улыбается. Я была в шоке. Оказалось, что он все заранее спланировал, хотел сделать сюрприз, чтобы мы пошли гулять по городу. Но перед этим ему пришлось помочь мне убрать вагон и попросить у начальника поезда разрешения уйти на прогулку. Конечно, времени было мало, но мы успели увидеть Москву, расслабиться и наговориться. А еще я тогда узнала, где самое вкусное мороженое.

Мне кажется, что легкость и непринужденность, которые вы испытываете рядом с человеком, – это и есть любовь. Быть на одной волне, понимать друг друга с полуслова, слушать. Когда все так – больше ничего и не нужно.

Женя, а вас ведь помнят…

Дмитрий, 25 лет:

– По-моему, любовь – это что-то вроде дружбы, но более сильное и глубокое. И она, конечно же, существует, иначе о ней не писали бы столько песен и книг. Самое главное для меня в отношениях – это взаимность, иначе о каких чувствах вообще можно говорить. Очень важно, чтобы партнеры поддерживали друг друга, ценили и уважали. Тогда любовь может продлиться всю жизнь, особенно если оба человека в этом заинтересованы, готовы работать над своими отношениями, слушать друг друга.

Хотя с людьми мы часто расстаемся, воспоминания о чувствах, об ощущениях, которые ты испытывал рядом с человеком, остаются на всю жизнь. В детстве я занимался танцами. Как-то к нам в секцию пришла новенькая девочка, ее звали Женя. Мне сейчас кажется, что это была любовь с первого взгляда. Я всеми силами пытался привлечь ее внимание: помогал носить сумку, звал гулять. А на День святого Валентина сделал валентинку и подарил ей. Моему счастью не было предела, когда она взяла мою открытку и подарила в ответ свою. Через некоторое время Женя уехала, а моя любовь прошла так же быстро, как и началась. Но именно тогда я столкнулся с этим прекрасным чувством впервые.

Как у мамы с папой

Ангелина, 20 лет:

– Для меня в отношениях на первом месте стоит взаимоуважение, готовность уступать, но не изменять своим принципам. Еще главное – ценить человека и принимать его со всеми недостатками. На примере моих родителей я убеждаюсь, что отношения, да и любовь, можно сохранить на всю жизнь. Мама с папой познакомились еще в школе, поступили в один институт и с тех пор не расстаются. Конечно, у них были и тяжелые времена. Например, они ютились в маленькой комнате студенческого общежития вместе с моим старшим братом. Я помню и их крупные ссоры, но все это не так важно, ведь они любят друг друга и готовы всегда быть рядом.

Сейчас и я мечтаю о таких отношениях, такой любви и поддержке. Хочется найти человека, с которым захочется провести всю жизнь.

Первая влюбленность у меня была еще в 14 лет, но она пролетела так же быстро, как и началась.

А так хочется к нему прислониться…

Елена Васильевна, 78 лет:

– С моим мужем мы познакомились на Украине. Оба служили в армии. До встречи с Володей за мной, конечно, парни ухаживали, но все это проходило, как только они увольнялись. Один даже звал замуж, просил приехать к нему домой. Но я не поехала, видимо, не судьба была.

Володя был простой рабочий парень, из деревни. И словом не обидит, и руку не поднимет.

Когда замуж вышла, поначалу тяжело жили. Всякое было, и ругались сильно, но расходиться никогда не собирались. Да и редко бывает, чтобы семья жила в мире всегда. Чтобы отношения были крепкими, должно быть взаимопонимание. Не нужно устраивать скандалы на пустом месте, кто-то должен всегда быть умнее, уступать.

Мы прожили почти 50 лет вместе, никогда ничего не делили – все общее. Важно быть честными и уметь прощать. Я уже и не помню, чтобы была у нас какая-то любовь большая, но вот сейчас нет его – и так одиноко. Хочется иногда, чтобы он сидел на диване рядышком и голову ему на плечо положить.

Марина ЗУБКО

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