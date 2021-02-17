Дикие: токсичный вирус проник в школу Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня я представляю вашему вниманию книгу в жанре фэнтези. Произведение, о котором пойдет речь, относят к разряду YA – Young Adult (книги о взрослых подростках).

Чаще всего подобный жанр представлен в виде романтической драмы либо фантастики с оттенком антиутопии. Поэтому найти стоящую книгу этой категории непросто, ибо им свойственна однотипность. Но роман Рори Пауэр «Дикие» (18+) – отнюдь не классика жанра, а необычная история подростков, жизни которых висят на волоске, а спасения ждать не приходится. Это один из тех редких случаев, когда под обложкой обнаруживается ошеломительная интрига.

Пару слов о сюжете. Остров, на котором расположена особая школа для девушек, закрывают на карантин. Виной тому вирус «Токс». Название говорящее: это крайне токсичная зараза, от которой гибнут и видоизменяются животные и растения, а девочки подвергаются разного рода мутациям (радует, что у них не появляются сверхспособности, иначе все это стало бы жалким подобием творений MARVEL). Некоторые не способны перенести вирус – их ждет летальный исход, зато другие обретают дополнительные органы или фосфоресцирующие локоны. Естественно, никто не имеет права покидать территорию школы, что сопровождается введением строгих правил и волнительным ожиданием лекарства, над которым работает «государственная машина». Раз в несколько месяцев «Токс» либо убивает своего носителя, либо «одаряет» новыми мутациями.

В центре сюжета три подруги: Гетти, Байетт и Риз. На каждой странице мы узнаем о новых изменениях героинь как в моральном, так и физическом плане.

Отмечу, что автор дает очень резкое и точное описание ситуации, происходящей на острове, благодаря чему удается визуализировать картину событий, пропитанную ярким изобразительным каскадом, прямо-таки обволакивающим читателя. А это, согласитесь, результат писательского мастерства.

В общем, плюс книги – прекрасная детализация всего, кроме… самих девушек, как бы странно это ни звучало. Пауэр привлекает внимание непосредственно к изменениям, происходящим как в огражденном от общества узком социуме, так и в личностях главных героинь. Хотя, на мой взгляд, не помешало бы более подробное описание характеров и темпераментов.

Я уже упоминал о том, что это жанр YA, поэтому, если вы окунетесь с головой в чтение, то сможете обнаружить ряд параллелей с реальной жизнью и типичными особенностями переходного возраста.

В целом это эстетичный и атмосферный роман, который завораживает и одновременно пугает созданными образами. Динамичность и загадочность – вот главные козыри «Диких», поэтому уверяю вас: наслаждение от книги вам обеспечено.

Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев