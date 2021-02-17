Высокотехнологичное оборудование требует от врачей высокой компетенции Современное оборудование, установленное в Приморском краевом онкологическом диспансере по национальному проекту «Здравоохранение» в конце прошлого года, сегодня уже широко применяется для лечения раковых новообразований у пациентов по полису ОМС, сообщили в пресс-службе региона.

Новая техника используется для лечения стационарных больных и диагностики пациентов из всех районов Приморья. В лечебном учреждении уточнили, что на покупку нового оборудования было направлено более 700 млн рублей из федерального бюджета.

«В конце года были установлены и запущены в работу три новых аппарата: компьютерный томограф для создания виртуальной симуляции, для расчета дозы и точного хирургического проникновения, самый современный линейный ускоритель для лучевой терапии и аппарат для брахитерапии, который используется для внутриполостного облучения при лечении рака на ранних стадиях», – отметил главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

По его словам, сегодня, когда оснащение медицинского учреждения обеспечено на высоком уровне, в числе важнейших задач, которые стоят перед медиками, повышение компетенции специалистов, освоение новых технологий, методик, получение новых знаний, поскольку онкология – одно из самых стремительно развивающихся направлений медицины.

Благодаря постоянному процессу обучения врачей онкодиспансера радиотерапевты успешно освоили новый вид лечения – брахитерапия в 3D-визуализации с применением уникального немецкого аппарата. Он, как пояснила заведующая радиотерапевтическим отделением Елена Журавлева, предназначен для внутриполостной лучевой терапии при гинекологических опухолях, опухолях предстательной железы, прямой кишки. Применение 3D-планирования позволяет учитывать все анатомические особенности. Метод брахитерапии в некоторых случаях может стать хорошей альтернативой хирургическому лечению.

«Врачи онкологического центра призывают жителей Приморья своевременно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию для выявления новообразований на ранних стадиях, чтобы последующее лечение проходило наиболее успешно», – подчеркнул Михаил Волков.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова / www.primorsky.ru