Золотой журнал Четыреста первый сравнительно честный способ отъема денег у населения

Если вы уже раз оплатили эвакуацию своего авто, не факт, что вас не заставят сделать это повторно. Жительница Владивостока Оксана Зубова убедилась в существовании такой схемы на собственном опыте.

«Похоже, самым ценным приобретением «Ромашки» в данной сделке оказался журнал регистрации транспортных средств, эвакуированных на штрафстоянку»

Предупреждаем сразу: имена участников описываемых событий изменены. Впрочем, те, кто уже увяз в судебных тяжбах по делу о неоплаченных штрафстоянках, поймет, о ком и о чем идет речь.

О пользе «приходников»

Оксана Сергеевна Зубова считает себя человеком ответственным. Да так оно и есть: счета за коммуналку, налоги и (не дай бог, конечно) штрафы оплачивает всегда вовремя. А с долгами и кредитами вовсе старается не связываться исходя из соображений: берешь чужие – отдаешь свои…

Поэтому вы легко можете представить степень ее удивления, когда, получив прошлой осенью заказное письмо из суда, она обнаружила, что должна некой РКЦ «Ромашка» (название компании также изменено) более пяти тысяч рублей.

– Прошло заседание суда, о котором я даже не подозревала, и согласно решению этого суда я должна выплатить деньги за то, что когда-то, еще в декабре 2017 года, мою машину, припаркованную возле ТЦ «Дружба», эвакуировали на штрафстоянку, – рассказывает Оксана Сергеевна. – Причем я точно помню, какую сумму я тогда выплатила стоянщикам, когда забирала машину, – 2388 рублей.

Кто-то скажет: ну, если оплатила, то должны быть и доказательства – чеки, квитки. Увы, как раз с доказательствами все оказалось плохо.

– Узнав, что мою машину эвакуировали, я, конечно, первым делом отправилась в ГАИ, отсидела там трехчасовую очередь, потом буквально помчалась искать эту самую стоянку – там же оплата почасовая. Отдала стоянщикам требуемую сумму и, разумеется, попросила чек или какой-то другой платежный документ. Но чека они мне не дали. Как пояснили, у них закончились бланки. Честное слово, я была настолько измотана длительным ожиданием в очереди в ГАИ, затем плутанием по Снеговой Пади в поисках этой штрафстоянки, что просто махнула рукой на все платежные документы, лишь бы машину вернули. Да мне и в голову не могло прийти, что в дальнейшем возникнут какие-то проблемы…

Вся страна так судится

Как выяснилось из искового заявления расчетно-кассового центра (РКЦ) «Ромашка» (сканы документов в редакции имеются), в июне прошлого года между владельцем одной из владивостокских специализированных автостоянок и упомянутым РКЦ был заключен договор уступки права требования долга.

Короче говоря, РКЦ в данном случае взял на себя роль коллектора. И, похоже, самым ценным приобретением «Ромашки» в данной сделке оказался журнал регистрации транспортных средств, эвакуированных на штрафстоянку. Именно он вкупе с протоколом ГИБДД стал основным доказательством того, когда автомобиль Зубовой был на стоянку помещен и когда он ее покинул.

– Очень сомнительный документ, надо сказать, там даже не мои инициалы указаны, – удивляется сложившейся ситуации Оксана Сергеевна.

А самое главное, именно этот журнал, по всей вероятности, является основной базой данных потенциальных должников. Так что, памятуя о ситуации Оксаны Зубовой, можем предположить, что у всех тех, кому свезло забирать свои эвакуированные транспортные средства с упомянутой арестплощадки в 2017-2018 годах (или по какой там период велся этот «золотой журнал»?), есть шанс получить аналогичные «письма счастья». Хотя, может, и не всем, а тем, кто в свое время, оплачивая штрафстоянку, не озаботился получением подтверждающих оплату документов.

Впрочем, уже сейчас корреспондент «В» знает еще о нескольких судебных делах, ответчиками по которым являются автовладельцы, чьи фамилии, похоже, были взяты из того самого журнала. Истцом, естественно, выступает РКЦ «Ромашка». И ничего странного, ведь, как заявил представитель компании (со слов Оксаны Сергеевны), сейчас по неплатежам за эвакуацию и штрафстоянки «судится вся страна».

А кто этот закон знает?

Не случайно и год «отлова» должников был выбран весьма удачно.

– Если кто не знает, в июле 2016 года депутаты ЗС ПК внесли поправку в краевой закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку…», согласно которой у граждан появилась отсрочка в оплате на 60 дней. Отсрочка была введена для того, чтобы автовладельцы могли оспорить протокол ГИБДД и не платить ни за эвакуацию, ни за штрафстоянку, – объясняет юрист Мария Бабич. – И, несмотря на продолжающуюся практику «сначала деньги, потом машина» (народ-то по большей части не ознакомлен с нужными поправками в краевое законодательство), де-юре у людей появилась возможность не платить. Ну а де– факто – попробуй-ка, не заплатив, забрать свой автомобиль. Обязательно выяснится, что стоянщики о таком законе даже не слышали, а спорить с ними, искать аргументы, юристов – себе дороже, оплата пребывания авто на шрафстоянке, напомним, почасовая.

– Да с той стоянки машину вывезти без оплаты или тем более без ведома стоянщиков физически невозможно! Кто там был, со мной согласится, – подтверждает сомнения и сама потерпевшая. – Представьте себе: заброшенное место, огромный забор, собаки… Да и сама конфигурация штрафстоянки не позволяет незаметно туда попасть и, конечно же, беспрепятственно выехать за охраняемую территорию. Любое лицо, выезжающее со стоянки, неизбежно проезжает через КПП, так что уехать, не заплатив, просто нереально.

И ведь как все продумано! Ну сами посудите: с момента ареста авто прошло три года, так что, если и были какие-то платежные документы, за давностью лет и ненужностью они уже выкинуты или утеряны. Да и суммы относительно невелики (хотя тут можно поспорить). Вот автовладельцы, поразмыслив, и придут к выводу: проще уплатить, чем связываться с судом, юристами, тратить время, дополнительные деньги. И платят, даже не подозревая о том, что их случай не досадная оплошность, а очень даже выверенная и практически безотказная схема наживы. Великий комбинатор Остап Сулейманович, знавший четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения, от зависти повесился бы на собственном шарфе…

Торжество абсурда

О том, что дело там поставлено на поток, доказывает и текст иска, изначально составленного, вероятно, в отношении совершенно другого ответчика. Зубову обвиняют не только в том, что она якобы не оплатила долг штрафстоянке, но и в том, что передала во владение какому-то ненадлежащему лицу свое транспортное средство. Между тем, как утверждает Оксана Сергеевна, никому она свое авто не передавала – сама оставила его около ТЦ «Дружба», сама же и забирала потом с арестплощадки.

В деле вообще масса нюансов, цепляющих глаз юриста, да и не юриста тоже.

Например, более чем очевидна недобросовестность истца при формулировании требования о судебных издержках. Это я сейчас о привлечении стороннего юриста, расходы на которого должен компенсировать ответчик (и да, Зубовой пришлось их компенсировать – в размере, между прочим, 2000 рублей). И это при том, что свой основной вид деятельности компания «Ромашка» (согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц) осуществляет в области права. Значит, компания, занимающаяся правовой деятельностью, не имеет в штате юриста? Более чем странно.

Впрочем, все это нюансы, доказывающие лишь абсурдность ситуации, и к делу их, как говорится, не подошьешь. Иск же в отношении Оксаны Сергеевны был удовлетворен, причем дважды, сначала заочно, а потом уже и в ее присутствии. Несмотря на то что в качестве доказательств ее вины были представлены лишь тот самый журнал и протоколы ГИБДД. И все, никаких расписок, квитанций или иных подтверждающих документов. Так что за одну и ту же эвакуацию машины помимо 2388 рублей, которые Зубова вынуждена была отдать стоянщикам в 2017 году, спустя три года она дополнительно отдала еще 5 тысяч, на этот раз уже пресловутой «Ромашке». Кто следующий?

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru