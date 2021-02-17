И кто тут инопланетяне? Контакты близкого рода доступны только смелым и талантливым. Но любоваться могут все

Они похожи на экзотические цветы, распахивающиеся всеми красками вам навстречу. Они великолепны и изысканны, они царят в своей стихии, от них невозможно оторвать глаз. Они смотрят на вас как на инопланетянина, хотя это они сами похожи на обитателей другой планеты…

Если вы придете на выставку фотографий Андрея Шпатака «Подводный мир» (0+), что открыта в музее современного искусства «Артэтаж», то едва ли удержитесь от искушения провести там вдвое больше времени, чем собирались. От этих медуз, осьминогов, экзотических рыб просто дух захватывает. Они настолько красивы, что это кажется почти невероятным.

Запечатлеть такую красоту и подарить ее другим дано не каждому. Андрей Шпатак, фотограф, чье вдохновение скрывается в морской бездне, как раз из таких людей…

По волнам и под волнами

– Мне повезло с местом рождения: поселок Рудная Пристань находится на берегу Японского моря, которое привлекало дайверов и подводных фотографов со всего СССР, – рассказывает Андрей Шпатак. – В школьные годы занимался подводным плаванием в клубе «Горгона» и фотоделом в фотокружке при Доме культуры. Хотя о подводной фотографии тогда не помышлял, гораздо большее удовольствие получал от подводной охоты. В те времена в районе Рудной Пристани располагались лаборатории Тихоокеанского института географии и МГУ, там я познакомился со многими ныне весьма известными подводными фотографами, ныряли вместе. Для нас не было проблемой в полной экипировке пройти пять километров по побережью, чтобы залезть в воду в особо красивом месте…

Юношеское увлечение он не оставил и во время учебы в ДВВИМУ: еженедельные встречи в фотоклубе, участие в первых краевых фотоконкурсах. Выучившись на штурмана, с 1984 года устроился помощником капитана в ДВМП.

– Рейсы по всему миру, романтика моря, – вспоминает Андрей Шпатак. – Лет через десять ходить по морям далеко и надолго надоело. Ушел на работу в ОАО «Бор» в родном Дальнегорске. К предприятию был приписан небольшой пароходик-тезка – «Бор». Возили химпродукты в Японию, обратно везли подержанные авто. Но в 1998-м пароходик продали, и я подался в большое плавание на больших судах. В том же году у меня появились «мыльницы» типа «Кэнон», простейшие, но позволяющие делать цветные снимки под водой, и подводная фотография вышла на новый уровень.

Сначала была эйфория от первых удачных картинок: «Я сделал это сам!» Эйфория закончилась после слов одного весьма уважаемого человека, оценившего мое творчество: «Продай одну из своих машин и купи нормальный фотоаппарат». Совет был услышан.

Бездна не черная. Разноцветная

Итогом стали первые по-настоящему удачные кадры. Потом были первая поездка на Красное море, в знаменитый «рыбный суп», и яркие краски тамошних рыбок.

– Другим толчком к более вдумчивому взгляду на мир родного Японского моря послужил фотоальбом знаменитого японского подводного фотографа Икуо Накамуры Kamui of Ohotsk, подаренный другом. Этот альбом позволил взглянуть на обитателей наших дальневосточных морей по-особенному и обозначил вехи, к которым стоит стремиться, – объясняет Андрей Шпатак.

Постепенно он увлекся подводной макросъемкой и, по его словам, открыл для себя новый мир.

– Вокруг нас столько прекрасного, которое мы просто не видим, потому что оно маленькое, – улыбается фотограф. – Я открыл для себя столько неизвестного, что просто диву давался: как так, я тут 20 лет ныряю и никогда этого не видел? Голожаберники, креветки, разновидности лисичек, камчатский и волосатый крабы, великое множество рыб, о существовании которых и не предполагал. Оказалось, что нужно просто уметь видеть краски и ждать, когда море тебе их покажет. Любимцы для съемок – осьминоги и медузы, наши, местные. Невероятно красивые существа! Цвета такие, что не верится, что такое может быть…

Еще как может! На своей выставке Андрей Шпатак, ныне мэтр подводной макросъемки, победитель и призер многочисленных чемпионатов мира и Азии по подводной съемке, показывает нам, живущим у моря, что там, под водой, в черной бездне. А там – красота. Невероятная. Словно это другая планета…

– Я выбрал 30 фотографий из огромного архива, – говорит Андрей Шпатак. – Основной критерий отбора – те, что нравятся. Второе – это фотографии, которые уже получили призы. Ну и картинка должна звенеть, притягивать взгляд.

Эти «звенящие» снимки перевернут ваше мнение о нашем родном Японском море, читатель. Можете не сомневаться, вы такого еще не видели. Идите и убедитесь.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА