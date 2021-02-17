Приезжала бетономешалка. С подарками Трилитон подарил маленьким пациентам онкогематологического отделения необычный праздник

К этим детям сейчас не пускают: их тяжелое заболевание усугубит любая инфекция. Они по несколько месяцев проводят в палатах онкогематологического отделения краевой детской клинической больницы № 1. А им так не хватает обычного детства – веселого, подвижного, полного эмоций и ярких впечатлений.

А теперь представьте: к больнице подъехала автобетономешалка! Детвора приникла к окнам, малышей держали мамы на руках. Такую большую машину некоторые из них видели впервые в жизни и, конечно, хотели рассмотреть ее поближе, забраться в кабину. К сожалению, наблюдать за техникой они могли только из окон отделения. Но машина была не просто бетономешалка, а с подарками: сладостями и рисунками детей сотрудников компании «Бетоныч», производителя бетона «Трилитон», которые захотели передать подопечным отделения слова поддержки и частичку своего тепла.

– К Международному дню онкобольного ребенка мы решили сделать сюрприз подопечным фонда. Творческий подарок подготовили сотрудники завода вместе со своими детьми. Кто как не ребенок лучше всего поймет другого ребенка? Поэтому мы решили, что такая поддержка и такое воспоминание останутся с ребятами на долгое время, – рассказывает об акции начальник департамента по реализации бетона и асфальта Игорь Лицов.

На картинках – лето, яркое солнце, улыбающиеся герои мультфильмов, радость и счастье, которых так не хватает ребятам, долгие месяцы находящимся в больнице. А на обратной стороне написаны стихи собственного сочинения, маленькие истории, но самое главное – пожелания скорейшего выздоровления и обещания, что все будет хорошо.

– Мы надеемся, что дети приободрятся, им станет чуть веселее и они поймут, что о них помнят, что мы их поддерживаем. Они еще совсем маленькие, а уже столкнулись с такой бедой. У нас самих дети, мой старший сын тоже подписывал рисунок. Очень переживаем и желаем, чтобы все были здоровы и никакие болезни и тревоги не могли разрушить их веру в будущее, в их собственные силы. Главное, чтобы болезнь отступила. Пусть все дети будут счастливы, а родители спокойны, – говорит сотрудник завода Наталья.

Сложно сказать, кто обрадовался появлению гостинцев и бетономешалке больше – дети или их родители с врачами больницы. Забирая коробку, президент благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Яна Байгот с трудом сдерживала слезы.

– Самое главное, чего мы сегодня добились, – это смех детей. Они сидят в изоляции по несколько месяцев, и такой сюрприз для них как глоток воздуха. Им и их родителям очень приятно внимание со стороны. Ребята, которые писали пожелания, я уверена, зажгли маленькую искорку в наших детях, что все возможно и все обязательно получится, – говорит Яна Байгот.

Трилитон уже пятый год помогает подопечным благотворительного фонда «Сохрани жизнь»: участвует в мероприятиях, на регулярной основе перечисляет деньги, передает подарки. Как отметил Игорь Лицов, с каждого купленного куба бетона торговой марки «Трилитон» 5 рублей отправляется в адрес фонда. Не зря девиз предприятия и всех сотрудников: «У нас твердый бетон, но доброе сердце».

По словам заведующей краевым детским онкогематологическим центром Людмилы Минкиной, самое важное для их пациентов – это понимать, что они не оторваны от социума, они такие же, как их сверстники, их любят, готовы им помогать. И такие акции, уверена она, дают родителям и детям силы выдержать тяжелый путь к выздоровлению, который им предстоит пройти. Пусть все дети будут здоровы!

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА