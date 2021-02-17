Распустившиеся листья дадут старт масштабной инвентаризации Специалисты назвали территории краевого центра, которые предстоит озеленить в первую очередь

Во Владивостоке в результате ледяного дождя, обрушившегося на краевой центр в ноябре прошлого года, в меньшей или большей степени пострадало примерно 80 % зеленых насаждений Владивостока. Из них 30 % подлежат полной замене, 50 % требуется обрезка. Это только предварительные данные. Исчерпывающую материальную и экологическую оценку нанесенного ущерба зеленому фонду Владивостока даст специально созданная рабочая группа.

В ее составе представители целого ряда управлений администрации города, а именно: охраны окружающей среды и природопользования, дорог и благоустройства, содержания жилищного фонда, а также муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий». Кроме того, в рабочую группу вошли руководитель отдела Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН кандидат биологических наук Ирина Крестова, представители Приморского отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Юрий Щербак и одного из крупнейших федеральных банков, предложивших финансовую помощь в закупке саженцев.

Главный специалист отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Юлия Фатеева рассказала корреспонденту газеты «Владивосток», какой объем работ предстоит выполнить – не только по озеленению, но и по учету повреждений зеленого фонда, а также где в краевом центре планируют высаживать растения в первую очередь.

– Масштабные работы по восстановлению озеленения города начнутся только с 2022 года, а в этом году основным мероприятием станет проведение специалистами Ботанического сада инвентаризации зеленых насаждений, которое позволит в полной мере оценить ущерб от стихии. Им предстоит оценить количество пострадавших деревьев и кустарников и принять решение: удалять, выкапывать, выкорчевывать старые деревья или провести формирующую обрезку и дать им шанс восстановиться.

Уже сообщалось, что в скверах пострадало около 6 тысяч деревьев, на улицах Владивостока и вдоль дорог – около 35 тысяч. Однако эти цифры приблизительные, на глаз. Ученые намерены осмотреть каждое дерево в городе, но приступят к этой работе только с началом периода вегетации, поскольку выяснить перспективы каждого пострадавшего дерева или куста невозможно, пока не появится листва.

– Сейчас можно сказать, сколько потребуется деревьев на замену пострадавшим?

– Пока невозможно подсчитать необходимый объем закупок. Только по итогам инвентаризации станет понятно, сколько саженцев предстоит высадить. Но и сама процедура проведения оценки состояния зеленых насаждений может растянуться больше чем на один сезон. В городе хватит специалистов, чтобы провести ее за год. К этой работе можно привлечь не только сотрудников Ботсада, но и студентов профильных специальностей, ландшафтных дизайнеров. Однако все зависит от объемов финансирования. Понятно, что это немалые средства. В бюджете не только приморской столицы, но и всего региона нет таких денег, чтобы разом оплатить все расходы на инвентаризацию и восстановление зеленого фонда краевого центра. Поэтому, скорее всего, оценочные работы будут проводиться поэтапно.

Пока планируется, что в этом году обследуют большую часть гостевого маршрута Владивостока, в том числе проспекты 100 лет Владивостоку, Народный, Острякова, улицы Светланскую, Уборевича и другие. На этот сезон запланировано 48 объектов, из которых 8 – парки, остальные участки улиц вдоль дорог.

Озеленять в этом году планируем часть улицы Уборевича – от перекрестка с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской, улицу Крыгина, часть проспекта 100 лет Владивостоку – от Некрасовского путепровода до остановки транспорта «Постышева».

– Что будет с деревьями, оставшимися почти без кроны?

– Растения, лишившиеся декоративности, а также с низким жизненным состоянием будут заменены. Сейчас сотрудники Ботсада разрабатывают методику и показатели, по которым будут выявлять деревья и кустарники, способные прожить не более одного-двух лет. Такие внесут в черный список – на замену.

– Уже понятно, что потребуется заменить тысячи деревьев. Где будут брать такое количество саженцев?

– Деревья будут закупаться подведомственным учреждением, согласно закону объявят аукцион на поставку. Преимущественно в текущем году планируется закупать крупномерные саженцы деревьев.

– Как сейчас протекает процесс ликвидации последствий ноябрьского циклона и что выполняется в первую очередь?

– Учитывая масштаб повреждений и резкое похолодание, ликвидировать в полном объеме последствия непогоды не получилось. Подведомственное управлению дорог и благоустройства учреждение продолжает работы по вывозу упавших ветвей и стволов, обрезке аварийных ветвей деревьев. Кроме этого, планируется к этой работе привлечь дополнительные силы сторонних компаний. В ближайшее время управлением на электронной торговой площадке будет размещен аукцион на выполнение данных работ.

До наступления пожароопасного периода в первоочередном порядке будут организованы работы по уборке ветвей. Также продолжится работа по спилу обломанных ветвей деревьев.

– И традиционный вопрос накануне весны: сколько планируется высадить цветов, какие и где?

– Количество однолетних и многолетних цветов планируется высадить в том же объеме, как и в прошлом году, – порядка 400 тысяч. Как и ранее, в этом году клумбы и цветники Владивостока будут украшать около 100 тысяч тюльпанов, а также петунии, тагетесы, сальвии, пеларгонии, бегонии, агератумы, виолы, цинии и другие растения.

Комментарий

Ирина Крестова, руководитель отдела Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН:

– Сотрудники Ботанического сада составили список деревьев и кустарников, которые можно использовать для озеленения Владивостока. В нем больше 60 объектов, но универсальных растений, подходящих для любой территории, нет. Из рекомендуемого перечня специалисты будут выбирать деревья для каждого конкретного случая, двора или аллеи с учетом микроклимата данного участка города. Где-то нужно подобрать засухо- и ветроустойчивые растения, а где-то лучше приживутся теневыносливые. Например, на сопках, открытых сухих и солнечных местах отлично растет абрикос маньчжурский, а в более защищенных участках, возле моря – липа маньчжурская. Сосна густоцветковая прекрасно себя чувствует на склонах сопок на солнечной стороне, но совсем не выносит кислых торфянистых почв, глухой тени. Из самых неприхотливых лиственных – ясень маньчжурский, возможно, он будет одним из самых востребованных для озеленения городских территорий.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото:

МБУ «Содержание городских территорий», Анастасии Котляровой и Евгения Кулешова