Владивосток ждет «Битва хоров»
Дворец детского творчества приглашает принять участие в городском конкурсе непрофессиональных хоровых коллективов «Битва хоров». Прием заявок начнется 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
В конкурсе могут принять участие классы общеобразовательных школ Владивостока.
По условиям «Битвы хоров» ученики одного класса должны подготовить и исполнить песню из мультфильма или кинофильма, записать выступление на видео и прислать организаторам. Компетентное жюри оценит присланные материалы и выберет победителей.
Подробная информация по тел. 8-914-320-88-10.
Фото с сайта www.vlc.ru