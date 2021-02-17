Владивосток ждет «Битва хоров»

Дворец детского творчества приглашает принять участие в городском конкурсе непрофессиональных хоровых коллективов «Битва хоров». Прием заявок начнется 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

17 февр. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4793 (6498) от 17 февр. 2021

В конкурсе могут принять участие классы общеобразовательных школ Владивостока. 

По условиям «Битвы хоров» ученики одного класса должны подготовить и исполнить песню из мультфильма или кинофильма, записать выступление на видео и прислать организаторам. Компетентное жюри оценит присланные материалы и выберет победителей.

Подробная информация  по тел. 8-914-320-88-10.

Фото с сайта www.vlc.ru