Депутаты решили не нагружать бюджет обязательствами перед ТОС В последние годы во Владивостоке активно создаются территориальные общественные самоуправления (ТОС) – объединения неравнодушных собственников жилья, которые хотели бы активнее участвовать в решении проблем своего микрорайона, взаимодействуя с органами власти и бизнесом, например, с застройщиками, которые хотели бы реализовать свои проекты на территории ТОС.

Обычно ТОС объединяет сразу несколько домов, часть улицы или района. На начало 2021 года в столице Приморья было зарегистрировано около 20 ТОС, еще несколько находились в стадии создания и регистрации. Многие объединения активно взаимодействовали с властями города, а также получали гранты на реализацию общественно значимых проектов или благоустройство своих территорий.

Однако данные проекты, по сути, добрая воля нынешней администрации. Поэтому в конце прошлого года одна из ассоциаций, объединяющих активных общественников («Команда ТОС»), выступила с инициативой расширить возможности для самоуправления в городских микрорайонах и официально закрепить полномочия органов власти муниципального и регионального уровня по поддержке ТОС в специальном краевом законе. Представители «Команды ТОС» сами написали законопроект и после обсуждения в одной из комиссий Общественной палаты Приморского края направили его в Законодательное собрание.

Как рассказал «В» один из инициаторов разработки документа – председатель ТОС «Патрокл – Сочинская» Виталий Гречанюк, помимо прочего, проект закона «О поддержке территориального общественного самоуправления в Приморском крае» определял цели и задачи мер государственной поддержки ТОС в регионе, условия и порядок оказания финансовой, имущественной и информационно-методической поддержи ТОС.

Однако законодательная инициатива не дошла даже до стадии рассмотрения профильным комитетом ЗС ПК – по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. В письме за подписью председателя комитета, вице-спикера ЗС ПК Джамбулата Текиева, которое инициаторы законопроекта получили в начале февраля, говорится о том, что формы участия граждан в местном самоуправлении уже определены Конституцией России и федеральными законами № 130-ФЗ и № 131-ФЗ, а механизмы поддержки ТОС прописаны в Уставе Владивостока и других нормативных документах. По мнению депутатов, инструментов и программ, благодаря которым ТОС могут получать поддержку, в том числе за счет бюджетных средств, достаточно. Таким образом, принятие отдельного закона «в помощь ТОС» было бы избыточным.

Отдел политики «В»