Бывший сенатор от Приморья стал главным по экологии Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, с 2008-го по 2016 год являвшийся представителем Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации, получил важную общественную нагрузку. 12 февраля его избрали председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

Кандидатуру Фетисова единогласно одобрили участники съезда ВООП, который состоялся в минувшую пятницу в режиме видеоконференции. Таким образом, к статусу посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике добавилось руководство старейшей и самой массовой в России экологической организацией.

В руководящие органы ВООП Вячеслав Фетисов вошел еще летом прошлого года. В сентябре 2020 года, будучи с визитом в Приморье, экс-сенатор принял участие в экологическом субботнике на Шаморе, где вместе со школьниками очистил популярный пляж от мусора. Кроме того, в минувшем году политик стал лидером всероссийской акции «Сохраним лес», инициированной и поддержанной региональными отделениями Всероссийского общества охраны природы.

Учитывая большой общественный резонанс, который в последние годы вызывают вопросы экологии, новую ипостась Фетисова можно назвать попыткой придать дополнительный вес давно существующей, но не слишком активной общественной организации. Комментируя итоги съезда ВООП, бывший приморский сенатор заявил о необходимости более активной работы отделений в регионах.

«Необходима активизация деятельности ВООП на международном и федеральном уровнях, надо развивать экологический туризм, обеспечивать непрерывное экологическое образование и просвещение», – цитирует Вячеслава Фетисова официальный сайт организации.

Справка

ВООП – общественная и культурно-просветительная природоохранная организация, созданная 29 ноября 1924 года. Основная цель деятельности – организация движения общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию. Сегодня ВООП расширяет сферу деятельности, восстанавливая региональные отделения и движение юннатов, а также создавая научно-технические советы ВООП в соответствии с направлениями реализации нацпроекта «Экология».

Александр САЛКОВ

Фото Алексея Воронина