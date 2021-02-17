Поселки Хасанского района возглавят женщины Досрочные выборы глав двух поселений в Хасанском районе Приморья состоялись в минувшее воскресенье, 14 февраля. В обоих случаях кандидатам от «Единой России» противостояли выдвиженцы ЛДПР.

За пост главы Хасанского городского поселения боролись врио главы поселка Виктория Федоренко, а также Матвей Юн – помощник депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Андрея Андрейченко. В голосовании приняли участие около половины жителей приграничного поселка, а по итогам подсчета голосов Федоренко получила поддержку 72,7 % пришедших на участки избирателей.

Желающих возглавить Барабашское сельское поселение оказалось больше. Помимо врио главы села Светланы Гулой за право возглавить населенный пункт боролись представители ЛДПР Сергей Заикин и самовыдвиженка Елена Говоруха. Явка избирателей на этих выборах составила немногим менее 50 %, а победившая на выборах Светлана Гулая заручилась поддержкой 84,4 % участников воскресного голосования.

Как уже говорилось выше, и Федоренко, и Гулая были выдвинуты на руководящие посты «Единой Россией». Интересно, что их единственными партийными соперниками стали представители ЛДПР, в то время как еще две парламентские партии, КПРФ и «Справедливая Россия», интереса к хасанской политике не проявили.

До старта кампании по выборам депутатов следующего созыва Законодательного собрания Приморья и Государственной думы РФ в регионе должны пройти еще одни выборы сельского главы. Определить, кто возглавит их поселок, должны жители села Кремово Черниговского района. Голосование намечено на 18 апреля.

Отдел политики «В»