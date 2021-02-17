Приморцам сделали скидку Жители края активно раскупают билеты по новой программе субсидированных авиаперевозок

В конце минувшей недели в Приморье и в других регионах Дальнего Востока стартовала еще одна программа льготных авиаперелетов. Возможность приобрести билеты по сниженным ценам в Москву и Санкт-Петербург хотя и вызвала огромный интерес у дальневосточников, но к ночным очередям в кассах не привела: многие воспользовались возможностью оформить покупку через Интернет.

Напомним, что до недавнего времени авиабилеты по сниженным ценам были доступны только льготным категориям пассажиров (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, молодежь до 23 лет, многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие их лица). Тариф по направлению Владивосток – Москва составлял 7400 рублей в одну сторону. На практике популярная программа часто вызывала ажиотаж в авиакассах из-за необходимости лично предъявлять документы, дающие право на скидку, а льготные билеты очень быстро разбирались. Например, в этом году во Владивостоке их раскупили примерно за 10 дней в начале января.

Однако 30 января 2021 года премьер-министром России Михаилом Мишустиным были утверждены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета авиакомпаниям, которые осуществляют перевозки пассажиров на дальневосточных направлениях. Нововведения позволят летать в Москву и Санкт-Петербург по сниженным ценам всем жителям Дальнего Востока вне зависимости от возраста.

Согласно постановлению правительства стоимость субсидируемого билета для взрослых граждан по направлению Владивосток – Москва составляет 10200 рублей в одну сторону, а для детей в возрасте от 2 до 12 лет – 7650 рублей. Для сравнения: обычный тариф «Аэрофлота» на данном направлении – 13525 рублей, а его дочерняя авиакомпания «Россия» готова доставить приморцев в столицу за 11900 рублей.

Приобрести билеты по новой льготной программе можно как в офисах продаж, так и на официальном сайте «Аэрофлота». В обоих случаях потребуется представить документы, подтверждающие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Приморья или другого субъекта ДФО. Это паспорт с дальневосточной пропиской, а для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка и справка по форме № 8. При онлайн-покупке билета по спецтарифу срок подтверждения документов может занять до пяти суток, еще двое суток будет отведено на оплату забронированных билетов. На момент подготовки материала в системе бронирования на сайте «Аэрофлота» были доступны билеты по спецтарифу на март – май, а также на отдельные дни в летние месяцы. Срок окончания действия программы – 30 ноября 2021 года.

Отдел политики «В»

Фото Алексея Воронина