В Приморье появятся модельные библиотеки В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года по всей стране создаются библиотеки нового поколения. Это не только большой литературный фонд, но и красивый и комфортный дизайн, инновационные технологии и доступ к различным информационным ресурсам.

В прошлом году финансирование на переоснащение библиотек по модельному стандарту получили сразу три учреждения края: детский филиал библиотеки № 5 в Арсеньеве, детская библиотека № 5 в Артеме и Центральная городская библиотека им. Чехова во Владивостоке. Всего на «перезагрузку» этих организаций выделено 20 миллионов рублей.

Сейчас за финансирование борются еще пять муниципальных библиотек Приморья – из Партизанска, Фокино, Находки, Лесозаводска и Дальнегорска. Разрабатывать проекты, проводить исследования и подготавливать заявки на участие в конкурсе им помогает краевая публичная библиотека им. Горького, на базе которой развернут проектный офис.

– Модельная библиотека – это место, где будут соединены современное пространство, доступ к IT- технологиям и различные культурно-просветительские мероприятия, – говорит заведующая научно-методическим отделом библиотеки им. Горького Зинаида Коваленко. – Вначале мы выявляем, каковы потенциальные пользователи данного учреждения: их возраст, род занятий, интересы. Исходя из этого и формируется концепция модернизации, в которую входят комплектация библиотечных фондов, внедрение и использование новейших информационных технологий, содержание мероприятий. В то же время Российская государственная библиотека проводит обучение приморских сотрудников. Чтобы учреждение могло участвовать в конкурсе, в нем должен быть проведен капитальный ремонт и подключен устойчивый широкополосный Интернет.

По итогам преобразований у посетителей библиотек появится возможность работать не только с печатной продукцией, но и с удаленными электронными ресурсами, различными базами данных. Все «перестроенные» учреждения будут иметь доступ к НЭБ (национальная электронная библиотека), в них внедрятся станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. В рамках проекта с 2019-го по 2024 год в России должно ежегодно создаваться 110 муниципальных модельных библиотек.

Марина ЗУБКО