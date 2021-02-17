Первую любовь Степановны возродит кулинарный блог Президентский грант на съемку собственного фильма получила детская студия «ШИП» из поселка Лучегорск, участвовавшая в фестивале детского кино «Веселая ларга», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Среди девяти приморских студий, участвовавших в Дальневосточном питчинге (презентации кинопроектов. – Прим. ред.), сюжет юных лучегорских кинематографистов заслужил особое внимание комиссии.

Это десятиминутная история школьника Димы и его бабушки – бывшего повара, к которой из-за ссоры с родителями мальчик уходит жить. Внук быстро приобщает ее к социальным сетям и даже решает создать новый кулинарный блог – «Степановна вкрутую». Рецептами бабушки интересуются многие пользователи, среди которых оказывается и ее первая любовь Сергей Васильевич. Он приглашает героиню к себе в Сочи.

Бабушка хочет уехать, но не может бросить внука, который не желает возвращаться домой. К счастью, все решается «Мировым пирогом», приготовленным родителями Димы по бабушкиному рецепту.

А уже через месяц «Степановна вкрутую» выкладывает новое видео, где рассказывает рецепт пирожков с краснодарскими персиками…

Детская телестудия «ШИП» существует с 2002 года и уже не раз становилась победителем и призером различных фестивалей и конкурсов детской кинематографии. На полученный грант руководитель студии планирует обновить видеотехнику, свет и компьютеры для монтажа. Съемки фильма «Степановна вкрутую» состоятся весной, а смонтирован материал будет уже летом.

Марина ЗУБКО

Скриншот видеоролика студии «ШИП»