Больницы Приморья возвращаются к своему профилю Медучреждения края, ранее перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, постепенно начинают возвращаться к профильному формату работы.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, полностью сокращают коечный фонд в COVID-госпитале на Черемуховой во Владивостоке, также на 79 ковидных коек станет меньше в госпитале Находкинской городской больницы. Сейчас эти медучреждения проходят санобработку и начинают полноценную работу с пациентами по своему основному профилю деятельности.

«Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, будет сокращаться постепенно, с ежедневным мониторингом эпидемиологической обстановки. В первую очередь рассматриваем сокращение коечного фонда в монопрофильных медучреждениях», – сообщили в министерстве.

Отдел новостей «В»