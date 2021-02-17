Праздник близко: шлите фото Если вы все еще раздумываете о своем участии в акции газеты «Владивосток» «Весеннее настроение», то поторопитесь. Последние фото мы примем 24 февраля.

Мужчины, поверьте, отсидеться в сторонке не удастся: 8 Марта неизбежно. Так давайте покажем всем, какие прекрасные у нас женщины. Присылайте на электронный адрес газеты свои снимки, на которых запечатлены жительницы нашего Приморья. Кстати, в редакцию приходят и черно-белые фотографии, возможно, им уже немало лет. А почему бы и нет – пусть это будет привет из молодости.

Ждем ваших фотографий на адрес: news@vladnews.ru с припиской «Весеннее настроение».