Всемирный фестиваль объединит на набережной экстремалов и интеллектуалов В дни 41-го чемпионата мира по го, который будет проходить во Владивостоке в июне, на набережной Спортивной гавани развернется фестиваль Genius Extreme. Его проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы хотим объединить экстремалов и интеллектуалов. Чтобы молодые люди, которые увлекаются активными видами спорта, могли познакомиться со спортом интеллектуальным – с игрой го, новыми технологиями, разработками, связанными с искусственным интеллектом. А ребята, которые ведут более спокойный образ жизни, могли раскрыть свой творческий потенциал и приобщиться к активному спорту», – рассказывает представитель организаторов фестиваля Людмила Антоненко.

В рамках фестиваля откроется несколько локальных площадок. Будет проведена серия научных лекций, посвященных, в частности, искусственному интеллекту, организована прямая трансляция с чемпионата мира по го. Также запланированы турнир по спидкубингу, интеллектуальные викторины и мастер-классы по игре го. Зрелищной частью фестиваля станет массовый сеанс одновременной игры го, в котором примут участие более 150 игроков.

Будут работать художественные мастерские, пройдут выступления творческих коллективов. Отдельную, большую зону посвятят активным видам спорта – запланированы мастер-классы от велосипедистов, роллеров, скейтеров, уроки по чирлидингу, секция современных танцев и другие. В канун фестиваля также планируется множество различных мероприятий, в том числе в онлайн-формате.

Напомним, что 41-й чемпионат мира по игре го состоится с 3 по 7 июня 2021 года во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Впервые за всю историю чемпионат пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. В соревнованиях примут участие представители 77 стран мира.

Отдел новостей «В»

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с сайта vlc.ru, Алексея ВОРОНИНА