От алтайской ивы не родятся приморские сливы Почему начинающие садоводы так часто обманываются саженцами

И тем более персики. Где же начинающему садоводу приобрести правильные саженцы?

Этот актуальный вопрос обсуждали в библиотеке имени Горького в конце января участники круглого стола, созванного по инициативе Владивостокского общества садоводов: известные в крае питомниководы, успешные садоводы с огромным опытом, другие признанные специалисты. Присоединился к разговору и популярный журнал «Сады и огороды Приморья».

Казалось бы, в чем сложность, если существует масса садовых рынков, ярмарок и магазинов, – только выбирай. Можно даже не выезжать из Владивостока, достаточно добраться до ДКЖД. А уж рынок в Уссурийске – отдельная песня. В конце сезона здесь можно за бесценок приобрести рослый двухлетний саженец. Этот посадочный материал родом из Иркутска или Омска даже в начале сезона дешевле, чем саженцы от местных производителей, а выбор сортов такой, что трудно пройти мимо: яблони, сливы, груши, абрикосы… Продают у нас и узбекские саженцы, по заверению продавцов, успешно прошедшие акклиматизацию в Приморье.

Почему при таком изобилии у серьезно настроенного садовода обязательно возникает вопрос: где купить плодовые саженцы? Даже истории от продавцов, называющих себя представителями местных питомников, подчас выглядят сомнительно: многие из них не имеют посадочных площадей, соответствующих количеству реализуемых саженцев. Оказывается, питомник – это не школки, опытные поля и маточники, а ангар, куда перед началом сезона загружают все тот же привозной материал.

Поэтому всем участникам встречи был задан один вопрос: что они могут посоветовать садоводам?

Разрешите посмотреть на ваш сад

Лучшая реклама – цветущий, плодоносящий сад. Это, пожалуй, уже аксиома. И главное тут – чтобы вам дали возможность в такой сад войти.

– Я рекомендую найти в своем дачном обществе успешного садовода, у которого хорошо растут яблоки и груши, и воспользоваться его советами, – говорит Сергей Макаревич, руководитель ЛПХ Макаревич. – Он не отправит вас ни к узбекам, ни на ярмарку в ДКЖД, а подскажет, где купить хорошие саженцы. Еще лучше, если вы попросите его сходить с вами на рынок, чтобы он помог вам выбрать. Если он сам разобрался, где взять качественный посадочный материал, он и вам поможет его найти.

А самый лучший способ – приобретать саженцы в питомнике, на грядке. Чтобы вы имели возможность подойти к саженцу, сфотографировать его на телефон. Еще лучше завязать на нем яркий шнурок и сказать: это мой саженец, я его выбрал летом, чтобы забрать осенью или, к примеру, весной. А если вы приехали в питомник, а вам двери не открывают, стоит ли вообще связываться с таким питомником?

– Мой совет: прежде чем купить саженец, подумайте, что вы хотите посадить и для каких целей. Для красоты, для сортоиспытания, для получения плодов детям и внукам либо для торговли на рынке? – делает акцент Анатолий Шагиахметов, руководитель питомника «Семейный сад «Династия». – Второй вопрос: у кого купить саженцы? Сделать это можно в интернет-магазине, в питомнике, на рынке. Мое предложение: покупать надо у местных питомниководов, бывших научных сотрудников станции ВИР, плодово-ягодной станции и так далее. Некоторые производят саженцы в домашних хозяйствах в небольшом количестве, но покупать надо у тех, кто может показать маточные деревья и место, где эти саженцы растут. Если вас не пускают на участок, вы должны вспомнить, что есть производители, а есть торговля. А если это торговля, то продавцы пусть будут добры написать, кто производитель саженца. Я настаиваю: честно напишите, что вы – продавец, а производитель саженца такой-то, сорт такой-то, возраст саженца такой-то, привит на такой-то подвой.

– Я честно скажу, что не знаю ответа на этот вопрос. Оказавшись на рынке, я никогда не отличу, какой это саженец. Поэтому я не хожу на рынок самостоятельно, – признается Ольга Ярикова, заместитель председателя Общества садоводов Владивостока. – Но ведь есть люди, у которых опыта еще меньше. В связи с коронавирусом многие из тех, кто никогда не собирался переезжать за город, в прошлом году купили дачи. Мы переживаем настоящий дачный бум.

Люди сначала решают вопрос с землей, потом с домом, а потом начинается: а что мне посадить? Многие даже представления не имеют, где покупать саженцы. Есть товарищи практичные, они посоветуются с опытными садоводами. Но большинство подвержено импульсам: ура, вот они, саженцы! И покупают на рынке первые попавшиеся. Сейчас есть большой запрос и на саженцы, и на услуги садовников, чтобы кто-то подсказал, что купить, как правильно посадить, а может быть, даже и посадил и некоторое время сопровождал своими рекомендациями, пока дачники наберутся опыта.

Я представлю себя на месте человека, который ничего не знает, но хочет заложить сад, и при этом он активный пользователь Интернета. Я бы посоветовала поискать информацию именно о приморских питомниках. Никакой другой посадочный материал нам не подойдет. Хотя в Интернете, как и в реальном пространстве, мы можем сталкиваться с тем, что люди, которые позиционируют себя как производители районированного посадочного материала, на деле являются продавцами, которые оптом закупают саженцы в других регионах, а эти саженцы в нашем климате не выживают…

Дайте людям честную информацию!

– Ради интереса давайте зайдем в Интернет с запросом «приморские саженцы», – рассуждает Сергей Морозов, председатель Приморского регионального отделения «Союза садоводов России». – Что нам выдают в верхних строчках по запросу? Первая позиция – приморский питомник «Семейный сад», следующая – ЛПХ Суражевский, далее питомник ЛПХ Макаревич в Уссурийске и питомник саженцев Гороховского в Партизанске. И если я живу во Владивостоке, у меня выбор: ехать за сто километров в Уссурийск или пойти на ярмарку саженцев в ДКЖД? Понятно же, что выберет начинающий дачник.

Следующая ситуация: пришел наш начинающий садовод на рынок, обращается к продавцам: я слышал, что есть такой-то сорт у Макаревича… Что ему ответят? Наверняка скажут, что это Уссурийск, совершенно другой климат, а нужно саженцы для пригорода Владивостока. При этом продавец умолчит, что у него алтайские (омские, иркутские) саженцы, он их выдает за произведенный в Приморье посадочный материал.

Давайте сделаем следующий запрос: купить саженцы яблони во Владивостоке. Что выдает поисковик? Такие производители саженцев, как Макаревич и Шагиахметов, не вошли даже в пятерку. Зато там есть популярный интернет-магазин, огромный сетевой супермаркет хозтоваров и им подобные. Куда пойдет за саженцами начинающий садовод? Скорее всего в сетевой супермаркет, потому что он на полпути от города до садово-дачных угодий. И заодно там можно купить кучу всего, а мы же предпочитаем сделать все быстро по пути на дачу. Многие выбирают совместные закупки: там каталоги, красивые картинки и яблони-колонны. 38 сортов яблонь! Начинающему садоводу только колонны и сажать… Но они же на картинке красивые!

Местным производителям нужно научиться продавать свой посадочный материал. При таком подходе мы исключим покупку нерайонированных саженцев. Наша общая задача – дать садоводам правильную информацию. Портал Приморского союза садоводов «Примдача» готов публиковать эту информацию. Почему в Интернете нет такой же агрессивной рекламы от местных питомников?

– Потому что я не знаю, как у меня саженцы пройдут зиму, – честно объясняет Анатолий Шагиахметов. – До середины апреля я ничего с уверенностью предлагать не могу. Какой ассортимент я смогу предложить к продаже, я буду знать только в середине апреля. И такая ситуация у любого ответственного производителя.

– Здесь речь не идет о лоббировании интересов местных питомников, – подчеркивает Сергей Макаревич. – На те объемы саженцев, которые я произвожу, у меня есть покупатель. У нас весь ассортимент раскупают через наш интернет-магазин за неделю. В прошлом году заказов было даже больше, чем саженцев винограда, к примеру. Но мы посмотрели, что эти заказы остались в корзине как незавершенные. К весне мы часть заказов удовлетворить не смогли, но мы их учли и осенью готовы были эти саженцы предоставить.

– Я считаю, что даже если саженцев нет в наличии, то пусть будет информация о том, какие есть сорта и когда можно будет их заказать, – резюмирует Сергей Морозов. – Тогда и вы будете понимать, что есть запрос на такое-то количество саженцев.

Главный фактор – наш особый климат

– Что касается рынка, я как-то наблюдал за продавцом, – рассказывает Анатолий Шагиахметов. – Ему поднесли со склада пучок саженцев, он его разделил на два. Подходят покупатели, спрашивают какие-то сорта, он им то из одного, то из другого пучка продает. Я спрашиваю: так какой на самом деле сорт? Он говорит: на рынке у продавца только два сорта саженцев – те, что продаются и те, что не продаются. Доходит до того, что люди шесть лет выращивали персик, а он оказался ивовым кустом. Листва-то похожа.

– Продавцы, понимая, что на нашем рынке саженцев существует дефицит, везут все, что могут, – подтверждает Сергей Макаревич. – Мы в питомнике провели сортоиспытания больших коллекций плодовых из Китая, из окрестностей Харбина, где температурные условия в зимний период местами жестче, чем наши. Из привезенных сортов прижились единицы, потому что у нас другая влажность, иссушающие ветры, бывают бесснежные зимы. Казалось бы, Китай рядом, но даже их саженцы у нас нежизнеспособны. На рынке продают преимущественно такой же не приспособленный к нашим климатическим условиям посадочный материал.

– У моей супруги был заложен опыт: на одном гектаре было высажено более ста сортов алтайских яблонь, – приводит свой пример Анатолий Шагиахметов. – Каждого сорта по пять саженцев. Из всех сортов осталось только шесть! А там, где сорта пропали, но уцелел подвой, он оказался пораженным бактериозом. И когда мы их довели до плодоношения, оказалось, что там нет ранетки пурпуровой, хотя было заявлено, что ее сеянцы были использованы в качестве подвоя.

Другой пример: есть известный приморский интернет-магазин садово-огородных товаров. Если мы начинаем изучать их ассортимент, там выплывают Краснодар и южные питомники – то, что у нас расти не будет. Или есть наш местный питомник на Соловей-Ключе. Я, как агроном, понимаю, что перечень, которым там торгуют, вырастить на 20 сотках невозможно. И сорта расписаны такие, что хочется спросить: а где хозяева содержат маточники? У нас такое не растет, хоть ты тресни. Красивая картинка, а саженцы закупаются оптом в других регионах…

В завершение встречи Сергей Макаревич сделал вполне конструктивное предложение:

– Как я помогаю садоводам? Учитывая, что форум питомника ЛПХ Макаревич – публичная площадка, мы даем людям возможность обмениваться мнениями и писать, кто и какими саженцами торгует. На форуме люди помимо нас дают оценку этим продавцам и их питомникам.

Я считаю, что нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы донести нужную информацию до наших дачников, чтобы они разбирались в покупке саженцев. Одним из направлений могло бы стать объединение приморских питомников. Потому что у нас есть люди неравнодушные, которые занимаются не только выращиванием саженцев, но и проводят образовательные программы для начинающих садоводов. В объединение приморских питомников нужно включить тех, кто действительно производит посадочный материал, выращивает саженцы. Например, мы у себя сделали программу «Успешный садовод». Я готов поделиться этим брендом. Давайте думать, как научить наших садоводов правильно выбирать посадочный материал…

В свою очередь, редакция журнала «Сады и огороды Приморья» панирует продолжить разговор, начатый за круглым столом, и обещает дать слово всем, кто хотел бы поучаствовать в дискуссии. Следите за выпусками журнала и за публикациями в газете «Владивосток» и успешно взращивайте сады своей мечты!

Материал и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»