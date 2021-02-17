Загадка братской могилы На памятнике написаны имена погибших, но, как считают поисковики, там захоронены совсем другие…

На окраине села Горный Хутор в Черниговском районе на небольшой возвышенности установлен необычный памятник, сделанный из хвостовой части самолета МиГ.

Его хорошо видно даже издалека, особенно на восходе и закате, когда лучи солнца отражаются от белого металла.

Согласно данным Черниговского райвоенкомата это братская могила военнослужащих 281-го отдельного транспортного авиационного полка (ОТАП) 9-й воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта. На памятнике под красной звездой – девять фамилий членов экипажа самолета Ли-2 281-го ОТАП, погибших при выполнении боевого задания 25 августа 1945 года: Чернышев В., Козлов М., Жаринов В., Русин А., Пастарнаков Д., Илюхин Ф., Кафанов Н., Ольшанский Г., Дороленко А. Как записано в паспорте захоронения, самолет столкнулся с сопкой из-за плохих метеоусловий, возвращаясь на аэродром в село Черниговка.

Легенда о лесничем – миф

По словам старожилов села Горный Хутор, останки Ли-2 и членов экипажа нашел лесничий в 1946 году. Тогда же местные жители похоронили погибших на окраине села. Позже военнослужащие в/ч 19745, базировавшейся в Черниговке, установили памятник и оградку. До 2008 года за могилой ухаживали летчики. После расформирования части заботу о захоронении взяли на себя местные жители.

Согласно официальным данным, со дня гибели экипажа Ли-2 прошло больше 75 лет. За десятилетия информация о катастрофе военного самолета, как и о самой братской могиле, обросла слухами и трансформировалась в легенду.

Между тем, как рассказал корреспонденту газеты «Владивосток» командир Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский, после открытия архивов Министерства обороны РФ в городе Подольске появились новые данные о военнослужащих, чьи фамилии указаны на памятнике в Горном Хуторе. Более того, исторические документы не подтверждают официальную версию гибели экипажа Ли-2 в лесу в Черниговском районе. И у поисковиков есть большое сомнение, что в братской могиле покоится именно экипаж военно-транспортного самолета Ли-2, разбившегося в районе Лысой горы под Черниговкой.

– Историей погибшего экипажа Ли-2 мы начали заниматься в 2010 году. В первую поездку нам показали могилу летчиков в селе Горный Хутор, но место падения самолета мы тогда не нашли. На расширенные поиски не было времени. Чтобы поставить точку в расследовании, в прошлом году мы снова выезжали в Черниговский район. В Горном Хуторе встретились с дедом, который рассказал байку о лесничем: тот в 1946 году якобы нашел в лесу сгоревший самолет вместе с экипажем. По словам этого деда, лесничий там же захоронил летчиков. Позже останки перезахоронили на околице села. Нам даже показали место падения и первоначального захоронения. Мы обследовали эти места приборами, все перекопали – ничего, пусто! – говорит Ярослав Ливанский.

Он считает, что история про лесничего – это местная легенда. Если бы человек нашел в лесу останки самолета и летчиков (а там наверняка было и оружие), то он непременно сообщил бы об этом в компетентные органы. Не забывайте, что дело было в 1946-м, когда репрессии еще не закончились и шпиономания в СССР процветала. Лесничий на государственной службе. О своей находке он был обязан сообщить в сельсовет, откуда информация ушла бы к военным, те прислали бы комиссию для установления личностей погибших членов экипажа и вывоза останков для погребения в воинском захоронении со всеми почестями. Все сведения об обнаружении самолета и тел погибших, а также их захоронении должны быть зафиксированы в документах.

– Так как ничего подобного военными не было сделано и никакие военные самолеты Ли-2 не были учтены как вышедшие из состава части, как пропавшие без вести 21 августа 1945 года, то рассказы о лесничем, нашедшем самолет, – это выдумки местных жителей. Если бы он захоронил летчиков втихаря, его бы поставили к стенке, – уверен Ярослав Ливанский.

Самолет никто специально не искал

Между тем поисковикам удалось установить реальное место гибели Ли-2 и его экипажа. Его нашли в начале 60-х годов случайно, когда в лесу по склону Лысой горы прокладывали геологическую дорогу. Об этом рассказали очевидцы строительства. Причем это было далеко от того места под дубом, на которое указывал «всезнающий» сельский старожил.

Как выяснилось, во время проведения взрывных и буровых работ рабочие обнаружили обгоревшие части и детали самолета, а также человеческие кости. Много деталей и много костей. Те, что лежали на поверхности, собрали и закопали на окраине села Горный Хутор. Так появилась та самая братская могила, с которой начался наш рассказ. Оставшиеся в лесу останки самолета и экипажа засыпали грунтом. Поэтому в 2020 году поисковикам пришлось буквально выковыривать костные фрагменты из дороги, которая существует до сих пор.

– В ходе полевых работ мы нашли свечи от двигателя М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и несколько приборов. По этим деталям и обломкам можно было сделать вывод, что они принадлежат транспортному самолету Ли-2, – рассказывает командир «АвиаПоиска». – Удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа. Учитывая разброс деталей и тел, можно сделать вывод, что самолет падал с большой скоростью почти отвесно, вращаясь по спирали. И, скорее всего, экипаж понимал, что мягкой посадки не будет, это конец. При сильном ударе о землю все, кто находился в салоне, влетели в кабину пилотов, пробили лобовое стекло и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов. Страшная смерть…

Останки людей лежат вперемежку с компрессионными кольцами двигателей, свечами и кусками навесного моторного оборудования. Мы также нашли пряжку от привязных ремней сиденья, пряжку от ремня офицера ВВС РККА, армейскую пуговицу со звездой, шомпол от пистолета ТТ, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62 мм и запал к гранате Ф-1, взорвавшиеся от высокой температуры, фрагменты обуви, осколки бутылки от японского пива…

За два дня работы поисковики вместе с добровольцами из Черниговского района обнаружили более 100 костных фрагментов как минимум трех человек, большое количество обгоревших деталей. И ничего, что подтверждало бы, что это был экипаж боевого самолета. Даже не было парашютных пряжек, какие обычно находят на месте падения боевых машин. Кстати, большое количество костей подтверждало догадку Ливанского о том, что самолет никто специально не искал.

Исходя из найденных артефактов команда «АвиаПоиска» еще раз убедилась, что братская могила на околице Горного Хутора не могла появиться через год после гибели самолета, как утверждала людская молва. Если бы экипаж Ли-2 реально похоронили в 1946-м, когда сгоревший фюзеляж еще лежал почти целый, а тела можно было опознать, то их родственники знали бы, где они захоронены, и не искали бы могилы близких людей на форумах в Интернете. Так, внучка летчика Василия Чернышева, якобы погребенного в Черниговском районе, еще в 2017 году через социальные сети обращалась ко всем, кто знает, где похоронен ее дед, пропавший без вести во время войны с Японией.

Откуда фамилии на памятнике?

В военном комиссариате Черниговского района хранится именной список безвозвратных потерь личного состава 281-го ОТАП за период с 9 августа по 1 сентября 1945 года. В списке все те же девять фамилий, указанных на памятнике:

– Чернышев Василий Георгиевич, лейтенант, командир корабля, 1922 г.р.;

– Козлов Михаил Ильич, младший лейтенант, летчик, 1922 г.р.;

– Жаринов Владимир Акимович, младший лейтенант, летчик, 1925 г.р.;

– Русин Антон Павлович, младший лейтенант, штурман корабля, 1917 г.р.;

– Пастарнаков Дмитрий Андреевич, техник-лейтенант, бортовой авиационный техник, 1911 г.р.;

– Илюхин Федор Яковлевич, старший сержант, авиационный механик, 1922 г.р.;

– Кофанов (Кафанов) Николай Степанович, старшина, авиационный механик, 1914 г.р.;

– Ольшанский Григорий Иванович, старший сержант, радист, 1922 г.р.;

– Дороленко Анастасия Гавриловна, сержант, моторист, 1922 г.р.

И все! Документов, подтверждающих, что эти люди летали (или летели) на одном самолете, в военкомате нет. Можно предположить, что в 60-х годах, имея на руках список погибших героев, сотрудники райвоенкомата привязали их к катастрофе военно-транспортного самолета Ли-2, разбившегося под Горным Хутором. Тем более что сельская легенда о лесничем, нашедшем самолет, эту связь подтверждала.

Похоронен в Китае, памятник – в России

В поисках истины поисковикам помогли документы Центрального архива Минобороны РФ, куда они обратились с помощью сотрудников следственного управления СК России по Приморскому краю. Как следует из полученной архивной справки, в контрольном списке убывших и потерянных самолетов 9-й воздушной армии (ВА) за период с 1 августа по 10 сентября 1945 года значится только один самолет Ли-2 из состава 281-го авиаполка – № 18421301 под управлением летчика Чернышева, не вернувшийся с боевого задания. «Самолет вылетал 21 августа 1945 года из города Муданьцзяна в Харбин с группой офицерского состава. Дата гибели не указана. Других потерь самолетов Ли-2 за указанный период в 9-й ВА не было».

В общем именном списке безвозвратных потерь личного состава 281-го ОТАП 9-й воздушной армии указаны уже известные нам девять фамилий. Список подписан командиром и начальником штаба полка 4 сентября 1945 года. Все вышеуказанные военнослужащие исключены из списков части и сняты со всех видов довольствия с 22 августа того же года как погибшие при исполнении служебных обязанностей.

Казалось бы, все, теперь можно точно заявлять, что фамилии на памятнике на окраине села Горный Хутор действительно не имеют никакого отношения к самолету, разбившемуся на Лысой горе. Но тут начинается самое интересное.

Если по потерям офицерского состава вопросов нет, то по документам учета потерь рядового и сержантского состава 281-го ОТАП много неясного. К примеру, сержант Илюхин Федор Яковлевич погиб не 21-го, как указано на памятнике, а 22 августа 1945 года. Конечно, можно допустить, что при оформлении его учетно-послужного листка штабной писарь спешил и сделал ошибку. Но и в графе «где похоронен» этого учетно-послужного листка – прочерк.

И как быть со старшиной Кофановым (Кафановым) Николаем Степановичем, погибшим также 22 августа 1945 года и похороненным согласно архивным данным в 35 км северо-западнее города Гирина (Цзилиня) в Китае? Кстати, его жена Кофанова Александра Семеновна проживала в селе Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края. Возможно, еще живы потомки героя.

Что касается сержанта Дороленко Анастасии Гавриловны, то она действительно погибла 21 августа 1945 года «при катастрофе в районе Черниговского Приморского края». Но эту информацию Центральный архив Минобороны получил от военкомата Чугуевского района Приморья только в 1962 году, так как сведения о ее судьбе из воинской части в архив не поступали. Любопытная деталь: в 1962 году в селе Ново-Бреевка Чугуевского района проживала Дороленко-Никулина Татьяна Григорьевна, сестра (возможно, двоюродная) сержанта Анастасии Дороленко. Не исключено, что родственница могла предоставить в военкомат данные о гибели сестры, взятые из похоронки. Так это или нет, поисковикам предстоит проверять.

Но и это еще не все. В документах учета безвозвратных потерь рядового и сержантского состава старший сержант Ольшанский Григорий Иванович не значится! Хотя в списке погибших 281-го авиаполка и на памятнике в селе Горный Хутор его фамилия указана. Отсюда вопрос: кто же все-таки покоится в братской могиле, если в архивных документах такое разночтение?

Это был гражданский самолет

Ярослав Ливанский убежден, что это точно не экипаж лейтенанта Василия Чернышева, летевшего из Муданьцзяна в Харбин. Кроме того, штатный экипаж Ли-2 – шесть человек, а на памятнике девять фамилий.

– Место падения Ли-2 на Лысой горе удалено от аэродрома в Черниговке почти на 18 километров. Трудно допустить, чтобы самолет, летевший из Китая с относительно небольшой скоростью, отклонился от курса на такое расстояние, проскочил мимо своей базы и опытный штурман этого не заметил. Ко всему самолет врезался в сопку с восточной стороны, а не с западной, то есть не со стороны аэродрома в Черниговке, – рассуждает командир «АвиаПоиска». – Если Ли-2 действительно шел из Китая. Причем вершина Лысой горы (ее высота 720 метров) гораздо выше места падения, как будто Ли-2 не смог ее перескочить и свалился сверху в распадок. На снимке со спутника хорошо видно, что самолет лежит на юго-восточном склоне, на высоте примерно 500 метров, будто он летел в Черниговку со стороны Арсеньева.

Мы не привязываем эту авиакатастрофу к военным. Я считаю, что на Лысой горе разбился гражданский самолет Ли-2, не принадлежавший 281-му авиаполку 9-й воздушной армии. И не в 45-м году, а позже. В то время Ли-2 были популярной машиной. Поэтому в Центральном военном архиве данных об этой трагедии нет. Вылететь на Ли-2 из Муданьцзяна в Харбин и в этот же день разбиться в Черниговском районе – это предположение на уровне бреда…

Необходимо добавить, что во время войны с Японией часть территории Приморского края, включая Черниговский район, прикрывала 96-я дивизия противовоздушной обороны. Ее дежурные фиксировали каждый перелет через границу Советского Союза в ту или другую сторону, причем любого самолета. В дивизионных журналах регистрации перелет границы СССР самолетом Ли-2 21-22 августа 1945 года не зафиксирован.

По словам командира «АвиаПоиска», для того чтобы установить, кто в действительности похоронен в братской могиле около села Горный Хутор, необходима эксгумация. На ее проведение уже получено согласие органов власти. После вскрытия могилы ранее захороненные останки фиксируются, протоколируются, обобщаются с найденными поисковиками, после этого организуется нормальное, полноценное захоронение с воинскими почестями. Памятник на братской могиле тоже будет заменен.

Масштабную экспедицию на Лысую гору на поиски останков экипажа Ли-2 поисковики планируют провести в начале мая.

Пользуясь случаем, Ярослав Ливанский от имени Приморского отряда «АвиаПоиск» выражает благодарность Приморскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Боевое братство» за материальную поддержку поисковой экспедиции.

Справка «В»

Ли-2 (обозначение НАТО: cab – кэб, сокращение от «кабриолет») – советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолет времен Второй мировой войны средней дальности, выпускавшийся по лицензии на выпуск Douglas DC-3, США. Строился в СССР до 1953 года. Самолет оказался надежен, освоен, пользовался популярностью. Широко эксплуатировался в гражданской и военной авиации. В годы Великой Отечественной применялся для транспортно-пассажирских перевозок, полетов за линию фронта к партизанам и диверсионным группам, выброски парашютных десантов и как дальний ночной бомбардировщик. Списан в середине 1970-х.

Сергей КОЖИН

Автор выражает признательность за помощь в написании материала старшему помощнику СУ СК России по Приморскому краю Авроре Римской.

Фото предоставлено Приморским объединением «АвиаПоиск»