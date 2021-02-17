Понаехали… на остров Папенберг Ледовое ралли из малоизвестного мероприятия превратилось в настоящий праздник, которого ждут и за пределами Приморья

Эти необычные гонки, которые даже не ради состязания, а для здоровья, хорошего настроения и общения, очень полюбились владивостокцам. Потому и проходил «Тур острова Папенберг» в этом году в восьмой раз, собрав в замерзшей акватории бухты Новик более 400 спортсменов – бегунов, лыжников, велосипедистов, профессионалов и любителей. Причем не только приморцев. Кстати, в 2014 году было всего 50 участников.

«Я очень рад, что наше скромное начинание превратилось в такое массовое мероприятие. К нам приехали гости из Хабаровска, Биробиджана, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре и даже Архангельска», – говорит организатор соревнований Денис Ясинков.

Так, команда из Северодвинска специально прилетела на «Тур острова Папенберг». «Решили добраться до Владивостока, посмотреть на город, поучаствовать в соревнованиях, – рассказывает 66-летняя Мария Лахменева (между прочим, она ветеран триатлона). – Велосипед – мой любимый транспорт. Участвую во многих соревнованиях, езжу бреветы – это заезды на длинные дистанции от 200 до 1500 километров. Поэтому решили рискнуть и во Владивостоке! Ведь главное – участие».

Ледовое ралли объединяет поклонников сразу нескольких видов спорта. Как говорится, кому как краше: можно покорять дистанцию на лыжах, велосипедах, бегом и даже на собачьей упряжке. Правда, как выяснилось позже, упряжка из шести собак в гонке не участвовала, но готова была прийти спортсменам на помощь, если понадобится.

А самые юные участники ралли с поддержкой родителей отправлялись на лед на беговелах. Малыши преодолевали 1 км, дети постарше – 6 км, юниоры – 13 км. Основной круг для участников – 23 км.

Отметим, что в этот раз небесная канцелярия расщедрилась. Если в прошлом году гонщиков испытывали снег и ветер, то в прошедшее воскресенье погода была практически весенняя. Правда, это несколько осложнило прохождение дистанции. Мокрый тающий снег тормозил велосипеды, а где-то в колее и вовсе хлюпала вода. По мнению фотокорреспондента газеты «Владивосток» Алексея Воронина, легче всего приходилось бегунам – они-то на своих двоих любую лужу преодолеют.

Безопасность участников соревнований была под присмотром. Как сообщает пресс-служба мэрии, за ней следили сотрудники ГИМС МЧС России по Приморскому краю. А на трассе были организованы пункты горячего питания и обогрева.

Так что это были очень спортивные и позитивные выходные.

Александра КАЛИНИНА

Фото:

Евгения Кулешова / vlc.ru, Алексея Воронина