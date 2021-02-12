«Веселая ларга» манит даже из Хургады У приморских участников детского кинофестиваля классные идеи. Подводит техника

Свет, камера, мотор! Для юных участников Всероссийского детского фестиваля кино и телевидения «Веселая ларга» эти слова – не пустой звук. Каждый здесь точно знает, как вести себя перед камерой, как подобрать хороший кадр и смонтировать настоящее игровое кино.

Зарождаясь как небольшой городской конкурс, за 11 лет своего существования «Веселая ларга» вышла на общероссийский и даже мировой уровень, ежегодно собирая во Дворце детского творчества школьников, увлеченных производством видеоконтента. Все встречи здесь не случайны, а фестиваль давно стал не просто соревнованием маленьких профессионалов, а настоящей детской «кинематографической тусовкой», где все друг друга знают, ездят в гости и ждут встречи.

Заявки со всего мира

В 2021 году, несмотря на пандемию, ограничения и в целом непростое время, фестиваль состоялся. С 5 по 9 февраля школьники не только показали свои работы, но и оценили материалы соперников, встретились с успешными операторами, актерами и монтажерами, прошли мастер-классы. Организаторы «Веселой ларги» не без радости отмечают: качество фестиваля растет с каждым годом.

– Мы начинали даже не с городского уровня, а проводили все в стенах Дворца детского творчества, где местные студии соревновались между собой. Затем к нам подключились организации Владивостока, в местных школах создавались студии. И спустя некоторое время дети уже путешествовали в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» на форумы, посвященные кино, а к нам начали присылать работы из других регионов. Мы видим, как растет интерес ребят к фестивалю. Если еще в позапрошлом году мы ждали 3-4 студии, которые участвовали всегда, то уже в 2020-м их было 12. А сейчас приехали 30, и это только из Приморья. Всего в этом году мы получили 437 заявок на участие, – говорит организатор фестиваля, координатор молодежных проектов Приморского регионального отделения «Лиги юных журналистов» Глеб Заря.

Сейчас это модно

Фестиваль бы не вышел на такой уровень, если бы не интерес, проявляемый к нему детьми. Каждый второй подросток сейчас мечтает стать блогером и прославиться благодаря своим видео в Интернете. «Ларга» для них – возможность научиться чему-то новому.

– Танцы или пение – это уже обыденно и привычно. А вот медиатворчество – это совершенно новое направление в дополнительном образовании. Дети развиваются одновременно как в технических, так и в творческих направлениях. Они могут написать текст, поработать со светом, сыграть в кадре. Здесь много для них перспектив: возможность летать на форумы, общаться со старшими коллегами. Плюс они же сейчас все в телефонах, им хочется себя показать. На сцене на тебя посмотрят один раз, и все, а здесь охват аудитории намного шире. Можно из Владивостока рассказать какую-то свою интересную историю, самостоятельно ее придумав, сняв и смонтировав, а увидит ее весь мир, – объясняет Глеб Заря.

Показать свой талант на фестивале каждый год стремятся и зарубежные студии. Участниками «Веселой ларги» в разные годы становились команды из Японии, Кореи, а канадские школьники даже несколько раз выигрывали Гран-при фестиваля. В этом году свои работы на суд жюри представила детская студия из г. Хургады (Египет). Ученики русскоязычной школы сняли работы о русской культуре, взаимоотношениях детей разных национальностей и о мире во всем мире.

Для такого творчества практически не существует преград. Свою идею можно в два счета перенести в кадр. А если сыграть что-то не получается, можно это нарисовать. В номинации «Мультфильмы» традиционно представлено больше всего работ. В этом году их 140, каждая с отдельным сюжетом, задумкой и собственной техникой. Помимо того что это самая многочисленная номинация, она еще и самая молодая. Как ни странно, такую трудозатратную и кропотливую работу выполняют чаще всего дети младшего школьного возраста – 6-8 лет.

Много работ в номинациях «Игровое кино» и «Документальное кино», а также в телевизионных жанрах. Во многих населенных пунктах создаются даже собственные детские новостные каналы. Интерес к фестивалю проявляют и состоявшиеся режиссеры. В этом году в отдельной номинации «Взрослые для детей и о детях» было представлено 30 профессиональных работ.

Так как детская «киноиндустрия» в Приморье лишь набирает обороты, здесь нет лидирующей номинации. Чаще всего каждая конкретная студия работает в своем направлении. Команда из Лучегорска снимает телевизионные новостные сюжеты, ребята из Уссурийска занимаются документальным и игровым кино. Арсеньевские студии специализируются на мультипликации и т.д.

Дети едут работать

Программа фестиваля насыщенна. В этом году за пять дней прошли мастер-классы режиссера и сценариста Татьяны Мирошник, практические занятия с оператором и монтажером Светланой Бурдасовой, лекции актеров и режиссеров Алексея Ясуловича и Егора Сальникова, а также творческие встречи с актрисой Оксаной Сташенко. Именитых гостей помогло привлечь детское медийное объединение «Бумеранг», по его же инициативе на «Ларге» впервые был проведен Дальневосточный питчинг юных кинематографистов.

– Питчинг – это презентация кинопроекта. Ребята задолго до самого конкурса проходили онлайн-консультации с Татьяной Мирошник и Алексеем Ясуловичем, придумывали идеи и доводили их до идеала. Потом по этой идее писался сценарий, а затем синопсис (краткое описание). Уже на фестивале синопсис презентовался экспертной комиссии, состоявшей из 15 человек самых разных профессий. Во время презентации команда рассказывала, как они будут снимать, какие задействуют локации, ресурсы. Затем им предстояло также снять тизер (анонсирующий ролик. – Прим. ред.) к своему фильму. По итогам питчинга в этом году победила студия ШИП из поселка Лучегорск Приморского края. Они получат президентский грант в размере 400 тысяч рублей на съемки своего фильма. ШИП также стал обладателем Гран-при фестиваля, – поясняют организаторы.

Основной темой фестиваля являлась медиабезопасность, но на конкурс было также представлено множество работ о дружбе и семье, взаимоотношениях и любви. Традиционно уделяется внимание и военной теме, истории родного края, городским событиям. Чтобы ребята знали, какие перспективы ждут их в этой профессии после школы, для них проводят экскурсии в телестудии ДВФУ, ВГУЭС и ВГТРК.

А судьи кто?

Все же главное на «Веселой ларге» – это соревнование. В каждой номинации подводятся свои итоги и распределяются места. Сами организаторы признаются: судят строго, но справедливо. В первую очередь оцениваются уровень раскрытия идеи и понимание командой темы работы.

Члены жюри – журналисты, педагоги, сценаристы и руководители медиастудий, которые уже много лет занимаются обучением киноискусству. Председатель жюри – кинорежиссер, сценарист Владимир Грамматиков.

– В документальном кино очень приятно видеть, что дети осознают, о чем говорят. Оцениваются также технические характеристики – операторская работа, монтаж, потому что найти какие-то особенные, интересные переходы между кадрами очень сложно. В этом и заключается превосходство одних над другими. Смотрят на актерскую игру, свет, звук. В телевизионных номинациях учитывается то, как держится в кадре ведущий, поставлен ли голос, четко и правильно ли произносится текст, – говорит Глеб Заря.

– Конечно, приморские работы немного слабее, чем из западных регионов. Мы постоянно общаемся с Грамматиковым, он говорит: «У ваших детей классные идеи, есть творческая часть, но недостает в технике». У ребят нет возможности снять на хорошую камеру, смонтировать в профессиональной программе, потому что в их населенных пунктах компьютеры устаревшие. Даже у нас в городе мало студий, которые хорошо технически оснащены. В основном студия – это кабинет информатики и фотоаппараты с телефонами, которые есть у самих ребят.

Тем не менее школьники стремятся снимать. Чтобы поддержать инициативных участников, в прошлом году на фестивале была учреждена специальная номинация – «Фильмы, снятые на телефон».

Так как конкурс детский, организаторы дают возможность самим школьникам оценить работы своих сверстников. Для этого по всей России проводятся кинопоказы, зрители которых – дети, они смотрят работы и оценивают их по своим личным, внутренним ощущениям. Конечно, большому детскому жюри нравятся совсем другие работы, нежели взрослым. Но кто из них прав, сказать сложно. В этом году в таких кинопоказах поучаствовало 47 регионов и 5 тысяч детей.

Фестиваль длиною в год

– Мы считаем, что «Веселая ларга» никогда не заканчивается, – говорит Глеб. – Летом мы проводим большую киноэкспедицию на остров Путятина, где ребята 10 дней живут в палатках и снимают окружающую их местность, достопримечательности. Осенью на приморских базах отдыха проходит киношкола, там мы обучаем новичков азам кинопроизводства. Ребята летают на форумы в «Артек» и «Орленок». Таким образом мы подготавливаем детей к какой-то большой работе, которую в итоге они и представят на фестивале зимой. И на примере приморских студий мы видим, как с каждым годом растет уровень их творчества.

Главные цели, которые ставят перед собой организаторы, – это объединение студий, развитие детского кинематографа и профориентация. Многие школьники после участия в «Ларге» стремятся поступать во ВГИК или ГИТИС. Ведь никогда не знаешь, кто пред тобой стоит. Может быть, это будущий Тарковский, Кончаловский или Феллини.

Марина ЗУБКО

Фото Александра Потопяка, предоставил оргкомитет «Веселой ларги»