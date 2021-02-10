Романтика грозных редутов Владивостокская крепость вдохновляет художника. Художник оставляет нам память

Павел Куянцев – особое имя в истории Владивостока. Знаменитый капитан, морская душа, человек, побывавший даже в Антарктиде. И в то же время своеобычный, интересный художник, самоучка, сумевший в своих акварелях и живописных работах передать всю прелесть и ярость моря. И не только моря.

«В одном из следующих выпусков толстушки «В» мы предложим вашему вниманию необычный «Вернисаж» – объекты Владивостокской крепости на акварелях Павла Куянцева и на снимках нашего фотокора Алексея Воронина. Не пропустите!»

На днях в Музее города (Петра Великого, 6) открылась выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева» (0+).

– Экспозиция приглашает познакомиться с менее известной частью творчества мастера – с городскими зарисовками, на которых изображены объекты Владивостокской крепости, – говорит Татьяна Артеменко, руководитель Музея города. – Наша выставка – это исследование родного города, которое проводил внимательный и точный исследователь, создавая карту местности при помощи художественных средств.

Вы увидите более 20 картин из фондов музея, посвященных Владивостокской крепости, которые Павел Куянцев создал в поздний период своей жизни, в 1970–1980-х годах. На них запечатлены казармы, капониры, рвы, убежища и другие объекты. К примеру, целая серия картин посвящена форту Муравьева-Амурского.

Талант пробудило море

Павел Куянцев родился во Владивостоке в 1912 году. Его отец работал на судах и, зная по собственному опыту, как тяжела бродяжническая моряцкая жизнь, старался отвратить сына от моря. Но случилось обратное.

Океан и живопись – вот что можно было назвать главной любовью Куянцева. Николай Штуккенберг, капитан и художник, увидев его акварели, сказал: «У вас талант. Ни за что не бросайте этого дела. Но никогда не копируйте. Делайте хуже, но свое».

Штуккенберг был единственным учителем Павла Куянцева. Он не принадлежал ни к каким школам, хотя с огромным уважением относился к творчеству Нестерова, Поленова, Левитана, Айвазовского, Врубеля, Рериха.

Отдав всю жизнь морю, Павел Павлович, даже выйдя на пенсию, не расстался со своим главным увлечением – живописью. Уже будучи в почтенном возрасте, он с мольбертом поднимался на сопки, пробирался по лесным участкам к объектам Владивостокской крепости, чтобы запечатлеть их такими, какими они были в 70-80-е годы прошлого века.

Честно до жесткости

– Владивостокская крепость была и продолжает становиться источником вдохновения для многих людей – архитекторов, исследователей, творцов. Для Павла Куянцева они стали возможностью исследования своей территории, ее прошлого и настоящего, – рассказывает Татьяна Артеменко. – Это одна из многочисленных страниц истории города. При помощи красок художник запечатлел его факты и легенды, утраты и находки, природный ландшафт и созданные лучшими инженерами Российской империи рукотворные пейзажи.

Несомненная историческая ценность акварелей Куянцева в том, что он запечатлел и форт Линевича, и форт Суворова, и Саперный редут, и форт № 1, и многие другие объекты крепости такими, какими они были в то время. Максимально правдиво, честно до жесткости. Вот обрушившаяся штукатурка, вот «наскальная живопись» вандалов, вот трещины на стенах… Сразу видно, что крепость в те годы переживала далеко не самые лучшие свои времена.

– И в то же время, – продолжает Татьяна Артеменко, – акварели Куянцева удивительно чисты, прозрачны. Они пронизаны нежностью и любовью к этим фортам, капонирам, укреплениям. В них особый свет, от этих акварелей остается ощущение тепла. Нет чувства, что это суровые военные объекты – мрачные, грозные. Наоборот, они светлые, воздушные и романтичные. Произведения Куянцева, кстати, близки по своему настроению творчеству импрессионистов – Моне, Писсаро, Сислея, их колоритным, жизнерадостным, отмеченным свежестью наблюдений пейзажам.

Увидеть утраченное

К каждой акварели в музее добавили историческую справку об изображенных на них сооружениях. В этом идея выставки – не только показать работы художника, но и рассказать людям об объектах Владивостокской крепости.

– Из наших справок посетители могут узнать, к примеру, что среди опорных пунктов долговременной обороны на полуострове Муравьева-Амурского ближе всего к форту Буйницкого – типовому проекту для морских крепостей России – находится временное укрепление № 3, более известное как форт Линевича. Он назван в честь генерал-губернатора Приамурья Линевича, – объясняет Татьяна Артеменко. – В 1905 году под фортом были выкопаны пещерные убежища. Форт находится в районе бухты Тихой, он сильно пострадал при жилом, гаражном и промышленном строительстве: все земляные сооружения срыты, рвы и двойной кофр засыпаны, а к оставшимся бетонным сооружениям сделано много пристроек.

На акварелях Павла Куянцева запечатлены гарнизонная церковь, капонир, бетонные укрытия форта Линевича. Что сегодня от них осталось?

А вот расположенный на горе Суворова, в районе авторынка «Зеленый Угол», форт № 4, он же форт Суворова. В 1934 году он был перестроен под командный пункт морских сил на Дальнем Востоке «Гранит». С 1940 года там находился командный пункт береговой охраны главной военно-морской базы ТОФ. Впоследствии – командный пункт частей ПВО.

Также рядом с авторынком находится Саперный редут № 4, сомкнутое укрепление, опоясанное земляным валом и рвом. Позади редута устроены позиции для крепостной артиллерии. Как сегодня выглядят эти объекты? Право же, есть желание, как сойдет снег, прогуляться по окрестностям Владивостока и посмотреть…

Обратите внимание: в Музее города работает также экспозиция «Время крепости», рассказывающая об истории Владивостокской крепости. И выставка картин Павла Куянцева как бы дополняет ее, может помочь зрителю иначе взглянуть на документальные материалы – с точки зрения искусства.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА