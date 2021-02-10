Жизнь на maximum Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня я хотел бы рассказать вам о книге «П.Ш.» Дмитрия Хара (16+). Странное название само по себе привлекает внимание, а дополнительные надписи на обложке вроде «новая жизнь» и «жизнь на maximum» заставляют возлагать надежды на это произведение. Хотя этот роман не единственный, затрагивающий подобную тематику.

Сбившись с жизненного пути, главный герой находит наставника, который кардинально меняет его взгляды на окружающие вещи. Персонажи незамысловатые, перипетии не вызывают ярких эмоций, однако сюжет постоянно подогревает интерес читателя: «А что же будет дальше?» Кроме того, встречаются неожиданные повороты событий, которые невозможно предугадать.

Читается «П.Ш.» достаточно легко, однако если вдумчиво следовать за сюжетом, то предстоит детально анализировать поступки героев, так как автор не оставил все «лежащим на поверхности», а лишь дал толчок для последующего озарения.

К вопросу о том, может ли эта книга воздействовать на сознание: если читатель находится в некоем депрессивном состоянии или в эмоционально замкнутом кругу, то определенно – да. Другим же она покажется лишь интересной историей.

Несмотря на все плюсы этой книги, некоторым читателям она может «не зайти». Почему же? Все очень просто. Учитывая то, что главный герой – успешный директор юридической фирмы, бизнесмен, по тексту нередко «пролетают» бездарные убеждения из расхожих бизнес-тренингов. Нравоучительные диалоги, иногда доведенные до абсурда, и простейшая философия для тех, кто является фанатом бизнес-литературы. Кроме того, имеет место ВИЧ-диссидентство. Автор пытается убедить нас в том, что ВИЧ и СПИДа не существует. Что интересно, достаточно правдоподобно это доказывает.

По ходу произведения мы все-таки наблюдаем перевоплощение главного героя: он начнет смотреть на мир другими глазами, ему открывается «истина»…

Книга подойдет тем, кто любит психологию и кому нужна мотивация, да и просто для удовольствия прочитать ее не будет лишним. Многие из прочитавших книгу и оставивших отзывы в Сети вполне заслуженно считают ее руководством на пути к яркой жизни.

«Эта книга очень опасна… Прочитав ее, ты навсегда потеряешь покой», – написал в предисловии Олег Белёнов, генеральный директор компании «Объединенные русские киностудии».

В общем, если вы готовы поменять свое сознание и посмотреть на мир другими глазами, эта книга для вас. Можете смело ставить ее на свою «золотую полку».

Для обратной связи можно писать мне на почту: thenotcheap@yandex.ru или в Direct (inst: neglegit).

Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев