Уссурийский фотоклуб вошел в десятку лучших фотоклубов России Конкурс «Берега» — это своеобразный «Оскар» для фотоклубов. Участвуют в нем известные сообщества со всей страны, большинство фотографов в которых – члены Союза фотохудожников России. Пробиться на вершину пьедестала здесь очень тяжело, поэтому седьмое место, которое занял Уссурийский фотоклуб, расценивается его активистами как одно из первых.

Напомним, что газета «Владивосток» уже познакомила своих читателей с творчеством двух фотографов из этого клуба – Игоря Жабского и Андрея Кровлина.

– В этом конкурсе мы участвуем уже три года, – говорит руководитель Уссурийского фотоклуба Игорь Егоров, – отбираем работы очень тщательно, все вместе. Но сложно предугадать, как к снимкам отнесется жюри, ведь все это очень субъективно. В этом году от нас участвовало 16 фотографов, в финал прошли восемь. Учитывая, что в конкурсе задействованы клубы – победители международных конкурсов, мы очень рады, что смогли войти в десятку.

Фотоконкурс «Берега» существует с 2018 года и призван возродить интерес к профессиональным сообществам фотографов. Конкурсные темы меняются ежегодно. В этом году заявки на участие подали 93 фотоклуба. Работы уссурийцев прошли в финал во всех четырех номинациях: «Портрет», «Я люблю тебя, жизнь», «Будь здоров!» и «PF-2021» (фотооткрытка). Всего на финальной выставке, а также в фотоальбоме будут представлены фотографии 66 фотоколлективов.

Сегодня Уссурийский фотоклуб объединяет 36 фотографов из разных районов края, трое из них за четыре года работы сообщества стали членами Союза фотохудожников России.

– Не во всех населенных пунктах края есть фотоклубы. Поэтому среди нас фотографы не только Уссурийска, но и Славянки, Арсеньева, Покровки, – объясняет Игорь Егоров. – Наш клуб открыт для всех приморцев. И мы надеемся, что к нам придут новые таланты и мы сможем побороться за первые места конкурсов – и всероссийских, и международных.

Марина ЗУБКО

Фото:

Андрея Кровлина, Игоря Жабского